На Харьковщине агентка ФСБ пыталась устроиться в ТЦК – ее задержала СБУ

Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности сорвала попытку РФ интегрировать свою агентку в Вооруженные Силы Украины. Задержана психологиня-фрилансерша, которая по заказу ФСБ пыталась трудоустроиться в один из районных ТЦК на Харьковщине

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в случае успешного проникновения она должна была передавать врагу персональные данные украинских военнослужащих и информацию о дислокации сил обороны на восточном фронте.

Для выполнения задания женщина прибыла из Черкасс в Харьковскую область, арендовала жилье и записалась на собеседование на должность психолога в местном ТЦК. Перед этим она объезжала прифронтовую общину, пытаясь найти пункты сосредоточения личного состава и техники украинских войск.

Сотрудники СБУ задокументировали ее разведывательную деятельность, заблаговременно обезопасили локации сил обороны и задержали женщину до момента ее визита в ТЦК.

В ходе расследования установлено, что после дистанционной вербовки первой задачей фигурантки была корректировка воздушных атак России по энергообъектам Черкасской области. Она уезжала на места обстрелов, фиксировала последствия и пыталась выявить позиции украинского ПВО.

Впоследствии агент находилась в Краматорске, где искала запасные командные пункты украинских защитников, а после этого была "командирована" на Харьковщину.

Во время обысков у задержанной изъят смартфон с подтверждениями контактов с представителями фсб и патроны к стрелковому оружию.

Следователи сообщили ей о подозрении. Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на днях СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в центре Харькова. Задержан 16-летний агент российской военной разведки, готовивший взрыв в многоэтажном доме. Во время обыска у задержанного изъяли готовую самодельную бомбу и смартфон с доказательствами работы противника.