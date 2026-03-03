12:13  03 марта
Смерть за рулем: в Полтавской области на остановке умер водитель маршрутки
10:30  03 марта
В Харькове разоблачили наркобизнес "под прикрытием" подгузников и конфет
08:21  03 марта
Драка с ножом в заведении Хмельницкого: нападающему грозит до семи лет
UA | RU
UA | RU
03 марта 2026, 11:54

На Харьковщине агентка ФСБ пыталась устроиться в ТЦК – ее задержала СБУ

03 марта 2026, 11:54
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Контрразведка Службы безопасности сорвала попытку РФ интегрировать свою агентку в Вооруженные Силы Украины. Задержана психологиня-фрилансерша, которая по заказу ФСБ пыталась трудоустроиться в один из районных ТЦК на Харьковщине

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в случае успешного проникновения она должна была передавать врагу персональные данные украинских военнослужащих и информацию о дислокации сил обороны на восточном фронте.

Для выполнения задания женщина прибыла из Черкасс в Харьковскую область, арендовала жилье и записалась на собеседование на должность психолога в местном ТЦК. Перед этим она объезжала прифронтовую общину, пытаясь найти пункты сосредоточения личного состава и техники украинских войск.

Сотрудники СБУ задокументировали ее разведывательную деятельность, заблаговременно обезопасили локации сил обороны и задержали женщину до момента ее визита в ТЦК.

В ходе расследования установлено, что после дистанционной вербовки первой задачей фигурантки была корректировка воздушных атак России по энергообъектам Черкасской области. Она уезжала на места обстрелов, фиксировала последствия и пыталась выявить позиции украинского ПВО.

Впоследствии агент находилась в Краматорске, где искала запасные командные пункты украинских защитников, а после этого была "командирована" на Харьковщину.

Во время обысков у задержанной изъят смартфон с подтверждениями контактов с представителями фсб и патроны к стрелковому оружию.

Следователи сообщили ей о подозрении. Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на днях СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в центре Харькова. Задержан 16-летний агент российской военной разведки, готовивший взрыв в многоэтажном доме. Во время обыска у задержанного изъяли готовую самодельную бомбу и смартфон с доказательствами работы противника.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ ФСБ РФ работа Харьковская область ТЦК агент рф психологи сотрудничество с врагом передача данных
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
Маршрут до границы за $30 тысяч: на Виннитчине остановили такси с уклонистами
03 марта 2026, 13:56
Боксер Усик о политической карьере: "Ниже президента не собираюсь идти"
03 марта 2026, 13:51
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа
03 марта 2026, 13:46
Требовал деньги у семьи погибшего бойца: в Винницкой области задержали бывшего военного
03 марта 2026, 13:29
На Закарпатье автомобиль влетел в отбойник на мосту: пассажирка в реанимации, водителя задержали
03 марта 2026, 13:16
В Кропивницком задержали агента ФСБ, который "вербовал" людей для регистрации российских Старлинков
03 марта 2026, 12:58
Суд арестовал миллионные активы депутата Ужгородского горсовета от ОПЗЖ Маерчика
03 марта 2026, 12:53
В Киевской области накрыли три нелегальных АЗС
03 марта 2026, 12:42
Миллиардные схемы Медведчука: дело о нефтепроводе и отмывании средств передали в суд
03 марта 2026, 12:36
Смерть за рулем: в Полтавской области на остановке умер водитель маршрутки
03 марта 2026, 12:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »