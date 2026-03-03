12:13  03 марта
Смерть за рулем: в Полтавской области на остановке умер водитель маршрутки
10:30  03 марта
В Харькове разоблачили наркобизнес "под прикрытием" подгузников и конфет
08:21  03 марта
Драка с ножом в заведении Хмельницкого: нападающему грозит до семи лет
UA | RU
UA | RU
03 марта 2026, 11:28

Миллионы с мемориала: в Полтаве раскрыли мошеннические схемы на 8 млн грн

03 марта 2026, 11:28
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Полтаве сообщили новые подозрения в деле присвоения средств на секторе почетных захоронений на Затуринском кладбище

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, общий ущерб превышает 8 млн грн.

В 2022 году на кладбище был выделен отдельный сектор для захоронения военных и участников боевых действий. Коммунальное предприятие объявило закупку на капремонт, победителем стало местное общество – единственный участник. Позже выяснилось, что стоимость материалов была завышена, а обвинительный акт в отношении директора, присвоившего более 4 млн. грн., уже передан в суд.

В 2024 году проект расширили, заказчика изменили, но подрядчиком снова стали те же исполнители. Следствие установило новое завышение стоимости материалов – еще более чем на 4 млн грн. Это касалось бетонной плитки, обустройства 24 мест захоронения и изготовления 24 индивидуальных стел.

К схеме были причастны владелец бетонного предприятия, поставлявшего материалы по завышенным ценам, и бывшее должностное лицо Государственной архитектурно-строительной инспекции в Полтавской области, обеспечившее подготовку проектно-сметной документации с завышенными ценами.

Директору подрядной фирмы прокуроры сообщили новое подозрение за завладение имуществом в особо крупных размерах и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК).

Владельцу предприятия и чиновнику инкриминируют пособничество в завладении средствами в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК).

Напомним, Служба безопасности, Национальная полиция и прокуратура разоблачили схему хищения средств государственного предприятия, назначенных на восстановление Трипольской теплоэлектростанции после российских обстрелов. Фигуранты присвоили более 50 млн грн, выделявшихся на аварийно-восстановительные работы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение прокуратура деньги Полтава кладбище мошенничество
Билеты по 300-500 евро без документов: в Киеве будут судить организованную группу работников УЗ
03 марта 2026, 08:39
Подсанкционный бизнесмен "вывел" из энергокомпаний 68 млн грн – СБУ разоблачила схему
02 марта 2026, 16:20
Миллионы наличных и ювелирка: в Виннице врачей разоблачили на незаконном оформлении инвалидности
02 марта 2026, 14:53
Все новости »
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
Маршрут до границы за $30 тысяч: на Виннитчине остановили такси с уклонистами
03 марта 2026, 13:56
Боксер Усик о политической карьере: "Ниже президента не собираюсь идти"
03 марта 2026, 13:51
В центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа
03 марта 2026, 13:46
Требовал деньги у семьи погибшего бойца: в Винницкой области задержали бывшего военного
03 марта 2026, 13:29
На Закарпатье автомобиль влетел в отбойник на мосту: пассажирка в реанимации, водителя задержали
03 марта 2026, 13:16
В Кропивницком задержали агента ФСБ, который "вербовал" людей для регистрации российских Старлинков
03 марта 2026, 12:58
Суд арестовал миллионные активы депутата Ужгородского горсовета от ОПЗЖ Маерчика
03 марта 2026, 12:53
В Киевской области накрыли три нелегальных АЗС
03 марта 2026, 12:42
Миллиардные схемы Медведчука: дело о нефтепроводе и отмывании средств передали в суд
03 марта 2026, 12:36
Смерть за рулем: в Полтавской области на остановке умер водитель маршрутки
03 марта 2026, 12:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »