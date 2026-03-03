Миллионы с мемориала: в Полтаве раскрыли мошеннические схемы на 8 млн грн

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Полтаве сообщили новые подозрения в деле присвоения средств на секторе почетных захоронений на Затуринском кладбище

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, общий ущерб превышает 8 млн грн.

В 2022 году на кладбище был выделен отдельный сектор для захоронения военных и участников боевых действий. Коммунальное предприятие объявило закупку на капремонт, победителем стало местное общество – единственный участник. Позже выяснилось, что стоимость материалов была завышена, а обвинительный акт в отношении директора, присвоившего более 4 млн. грн., уже передан в суд.

В 2024 году проект расширили, заказчика изменили, но подрядчиком снова стали те же исполнители. Следствие установило новое завышение стоимости материалов – еще более чем на 4 млн грн. Это касалось бетонной плитки, обустройства 24 мест захоронения и изготовления 24 индивидуальных стел.

К схеме были причастны владелец бетонного предприятия, поставлявшего материалы по завышенным ценам, и бывшее должностное лицо Государственной архитектурно-строительной инспекции в Полтавской области, обеспечившее подготовку проектно-сметной документации с завышенными ценами.

Директору подрядной фирмы прокуроры сообщили новое подозрение за завладение имуществом в особо крупных размерах и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК).

Владельцу предприятия и чиновнику инкриминируют пособничество в завладении средствами в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК).

