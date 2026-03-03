Первые $1,5 млрд от МВФ уже в Украине: на что пойдут деньги

Иллюстративное фото: из открытых источников

Украина получила первый транш от МВФ по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

По ее словам, первые 1,5 млрд долларов уже засчитаны и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

"Мы продолжаем выполнение согласованных реформ, направленных на сохранение макроэкономической стабильности, укрепление государственных институций и продвижение курса на европейскую интеграцию", – отметила Свириденко.

Общий объем программы составляет 8,1 млрд. долларов.

Как известно, с начала полномасштабной войны Украина привлекла в госбюджет 14,9 млрд. долларов финансовой поддержки от МВФ.

Напомним, в ноябре 2025 года Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки.

