Билеты по 300-500 евро без документов: в Киеве будут судить организованную группу работников УЗ

Фото: Прокуратура Украины

В Киеве направили в суд обвинительный акт в отношении семи работников АО "Укрзализныця"

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, участники схемы воспользовались высоким спросом на билеты на международные рейсы и организовали перевозку пассажиров без надлежащего оформления проездных документов. За один билет они получали от 300 до 500 евро, которые разделяли между собой.

Из-за их действий компания понесла убытки более 8,7 млн. гривен на ряде международных маршрутов.

Участников схемы разоблачили в декабре 2024 года, после чего прокуроры сообщили им о подозрениях. В настоящее время досудебное расследование завершено, и обвинительные акты переданы в Соломенский районный суд.

Среди обвиняемых – глава Первичного профсоюзной организации Вагонного участка станции "Киев-Пассажирский", обвиняемый в создании и руководстве преступной организацией, а также в злоупотреблении служебным положением.

Остальные шесть человек, в том числе начальник резерва проводников станции "Киев-Пассажирский" и пять начальников поездов, обвиняются в злоупотреблении служебным положением в составе преступной организации.

Напомним, в Житомирской области мужчина перевел мошенникам почти 7 тыс. грн предоплаты на билет за границу. Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства происшествия.