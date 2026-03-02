Индикаторные цифры самочувствия народа. Социология Gradus

иллюстративное фото: из открытых источников

• 75% населения оценивают качество своей жизни как низкое, 21% – среднее. Война своего уже достигла: народ брошен на дно.

• За 1 год количество опустившихся в низкое качество увеличилось на 10%. В пересчете на демографию: каждый год войны будет ухудшать жизнь 2-3 млн человек.

• Обеднение напрямую повлияло на донаты: осталось лишь 7% регулярно донатящих (год назад было 17%).

• 40% поддерживают волонтерское собрание время от времени, и это очень размытая формулировка ("иногда" скорее для красного словца или вынуждена, чтобы не выглядеть неловко).

• Выросла доля тех, кто никогда не донатит: с 9% до 14%. Народ наконец-то начинает переводить финансирование войны на государство, как и должно быть априори.

• Самый сильный страх украинцев – неопределенная продолжительность войны (62%).

• В годовой динамике выросли почти все страхи: страх за смерть близких (52%), страх финансово обеднеть (48%), страх неуверенности в завтрашнем дне (42%).

• Чего больше всего хотят, стремятся, мечтают: 66% – прекращение войны и 40% – улучшение благосостояния.