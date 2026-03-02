11:05  02 марта
В Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" загорелся грузовик, движение ограничено
10:33  02 марта
В Киеве посреди дня похитили человека
07:53  02 марта
В Украину идет потепление до +13 градусов
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
02 марта 2026, 09:59

Самый сильный страх украинцев – неопределенная продолжительность войны

02 марта 2026, 09:59
Читайте також українською мовою
Индикаторные цифры самочувствия народа. Социология Gradus
Индикаторные цифры самочувствия народа. Социология Gradus
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

• 75% населения оценивают качество своей жизни как низкое, 21% – среднее. Война своего уже достигла: народ брошен на дно.

• За 1 год количество опустившихся в низкое качество увеличилось на 10%. В пересчете на демографию: каждый год войны будет ухудшать жизнь 2-3 млн человек.

• Обеднение напрямую повлияло на донаты: осталось лишь 7% регулярно донатящих (год назад было 17%).

• 40% поддерживают волонтерское собрание время от времени, и это очень размытая формулировка ("иногда" скорее для красного словца или вынуждена, чтобы не выглядеть неловко).

• Выросла доля тех, кто никогда не донатит: с 9% до 14%. Народ наконец-то начинает переводить финансирование войны на государство, как и должно быть априори.

• Самый сильный страх украинцев – неопределенная продолжительность войны (62%).

• В годовой динамике выросли почти все страхи: страх за смерть близких (52%), страх финансово обеднеть (48%), страх неуверенности в завтрашнем дне (42%).

• Чего больше всего хотят, стремятся, мечтают: 66% – прекращение войны и 40% – улучшение благосостояния.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война социология общество
Миндич заявил, что готов вернуться в Украину и отправиться в СИЗО, но только при определенных условиях
27 февраля 2026, 23:05
Первая украинская баллистика: в Fire Point показали первые пуски ракет FP-7
27 февраля 2026, 21:35
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Угрожали ножом и выгнали из салона: на Закарпатье подростки угнали автомобиль знакомой
02 марта 2026, 12:55
Стало известно, сколько домов в Киеве до сих пор остаются без отопления
02 марта 2026, 12:49
Более 600 тысяч за несуществующие дроны: в Киеве будут судить дельцов, которые обманули поставщиков ВСУ
02 марта 2026, 12:40
Извинения по принуждению: в Хмельницком арестовали организатора похищения
02 марта 2026, 12:38
По материалам ГБР будут судить полицейского из Львовщины, который совершил ДТП и оставил пострадавшую без помощи
02 марта 2026, 12:35
В Тернопольской области столкнулись три авто
02 марта 2026, 12:24
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
02 марта 2026, 12:14
В Полтавской области поезд насмерть сбил женщину
02 марта 2026, 12:08
Украина в мире без правил: как выжить, когда международное право больше не защищает
02 марта 2026, 11:57
За неделю украинские пограничники уничтожили 300 единиц вражеской техники и более 400 оккупантов
02 марта 2026, 11:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Остап Дроздов
Все блоги »