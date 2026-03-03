12:13  03 березня
Смерть за кермом: на Полтавщині на зупинці помер водій маршрутки
10:30  03 березня
У Харкові викрили наркобізнес "під прикриттям" підгузків та цукерок
08:21  03 березня
Бійка з ножем у закладі Хмельницького: нападнику загрожує до семи років
UA | RU
UA | RU
03 березня 2026, 10:15

Єрмак очолив новий комітет НААУ з питань захисту постраждалих від війни

03 березня 2026, 10:15
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак отримав нову посаду. Він очолив комітет НААУ з питань захисту постраждалих від війни, компенсацій та правового забезпечення відновлення України

Відповідне повідомлення опублікували на сайті асоціації, передає RegioNews.

Цей і ще три нових комітети працюватимуть на постійній основі. Рішення про їх створення ухвалила голова НААУ Лідія Ізовітова.

"Шевчук – речник Національної асоціації адвокатів України, а Єрмак – голова комітету. А на чолі все та ж екс-соратниця Медведчука Ізовітова. Це все, що треба знати про поточний стан адвокатури України", – зазначила голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик.

Діяльність членів комітеті, зокрема голів, здійснюють на громадських засадах.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу Президента не через Міндічгейт.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Читайте також: У Чернишова знайшли елітні маєтки на Київщині

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

29 листопада через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

15 січня 2026 року Міністерство оборони Україну у відповідь на запит народного депутата Ярослава Железняка повідомило, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК та СП з бажанням пройти військову службу.

Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Андрій Єрмак захист адвокат комітет постраждалі
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
Боксер Усик про політичну кар'єру: "Нижче президента не збираюся йти"
03 березня 2026, 13:51
У центрі Києва чоловік вистрибнув з 23 поверху
03 березня 2026, 13:46
Вимагав гроші у родини загиблого бійця: на Вінниччині затримали колишнього військового
03 березня 2026, 13:29
На Закарпатті автівка влетіла у відбійник на мосту: пасажирка в реанімації, водія затримали
03 березня 2026, 13:16
У Кропивницькому затримали агента ФСБ, який "вербував" людей для реєстрації російських Старлінків
03 березня 2026, 12:58
Суд арештував мільйонні активи депутата Ужгородської міськради від ОПЗЖ Маєрчика
03 березня 2026, 12:53
На Київщині накрили три нелегальні АЗС
03 березня 2026, 12:42
Мільярдні схеми Медведчука: справу про нафтопровід і відмивання коштів передали до суду
03 березня 2026, 12:36
Смерть за кермом: на Полтавщині на зупинці помер водій маршрутки
03 березня 2026, 12:13
На Харківщині агентка ФСБ намагалася влаштуватися до ТЦК – її затримала СБУ
03 березня 2026, 11:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »