Єрмак очолив новий комітет НААУ з питань захисту постраждалих від війни

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак отримав нову посаду. Він очолив комітет НААУ з питань захисту постраждалих від війни, компенсацій та правового забезпечення відновлення України

Відповідне повідомлення опублікували на сайті асоціації, передає RegioNews.

Цей і ще три нових комітети працюватимуть на постійній основі. Рішення про їх створення ухвалила голова НААУ Лідія Ізовітова.

"Шевчук – речник Національної асоціації адвокатів України, а Єрмак – голова комітету. А на чолі все та ж екс-соратниця Медведчука Ізовітова. Це все, що треба знати про поточний стан адвокатури України", – зазначила голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик.

Діяльність членів комітеті, зокрема голів, здійснюють на громадських засадах.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу Президента не через Міндічгейт.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

29 листопада через кілька годин після звільнення Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Але водночас не уточнив, коли і як планує вирушити на війну.

15 січня 2026 року Міністерство оборони Україну у відповідь на запит народного депутата Ярослава Железняка повідомило, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК та СП з бажанням пройти військову службу.

