12:13  03 марта
Смерть за рулем: в Полтавской области на остановке умер водитель маршрутки
10:30  03 марта
В Харькове разоблачили наркобизнес "под прикрытием" подгузников и конфет
08:21  03 марта
Драка с ножом в заведении Хмельницкого: нападающему грозит до семи лет
03 марта 2026, 11:09

Ночная атака дронов на Украину: сбито 127 из 136 враждебных БПЛА

03 марта 2026, 11:09
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 3 марта (с 18:00 2 марта) противник атаковал Украину 136 ударными беспилотными летательными аппаратами. Около 80 из них были "шахеды"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражала украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 127 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 5 ударных дронов на 3 локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА на еще 3 локациях.

Напомним, во вторник, 3 марта, российские военные атаковали Шевченковский район Харькова дроном. В результате падения обломков повреждены окна многоквартирных домов и несколько автомобилей.

Украина война БПЛА атака ПВО российская армия
02 марта 2026
