Из-за российской атаки многие поезда изменят маршруты
В результате российских обстрелов 7 марта поезда в трех областях будут следовать с измененными маршрутами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление "Укрзализныци".
Отмечается, что маршруты меняют поезда в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях.
Это означает задержку в пути. Резервные тепловозы уже вывели на всех обесточенных участках, а также приступили к осмотру и ремонту инфраструктуры.
В компании добавили, что в течение ночи мониторинговым группам удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни дронов и ракет.
Как сообщалось, НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт против народного депутата, бывшего должностного лица Укрзализныци и еще трех человек за завладение средствами предприятия при закупке кабельно-проводниковой продукции.