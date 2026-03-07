Из-за российской атаки многие поезда изменят маршруты

иллюстративное фото: из открытых источников

В результате российских обстрелов 7 марта поезда в трех областях будут следовать с измененными маршрутами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

Отмечается, что маршруты меняют поезда в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях.

Это означает задержку в пути. Резервные тепловозы уже вывели на всех обесточенных участках, а также приступили к осмотру и ремонту инфраструктуры.

В компании добавили, что в течение ночи мониторинговым группам удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни дронов и ракет.

