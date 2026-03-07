08:07  07 марта
РФ ударила баллистической ракетой по многоэтажке в Харькове
17:15  06 марта
На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов
16:36  06 марта
В Сумах российский беспилотник атаковал жилой дом
UA | RU
UA | RU
07 марта 2026, 08:59

Из-за российской атаки многие поезда изменят маршруты

07 марта 2026, 08:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В результате российских обстрелов 7 марта поезда в трех областях будут следовать с измененными маршрутами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

Отмечается, что маршруты меняют поезда в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях.

Это означает задержку в пути. Резервные тепловозы уже вывели на всех обесточенных участках, а также приступили к осмотру и ремонту инфраструктуры.

В компании добавили, что в течение ночи мониторинговым группам удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни дронов и ракет.

Как сообщалось, НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт против народного депутата, бывшего должностного лица Укрзализныци и еще трех человек за завладение средствами предприятия при закупке кабельно-проводниковой продукции.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрзализныця атака поезд война
В Укрэнерго анонсировали графики отключений на 7 марта: где и когда не будет света
06 марта 2026, 19:05
РФ ночью запустила по Украине 141 беспилотник: сколько целей удалось сбить
06 марта 2026, 08:55
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Украине разрабатывают аналог разведывательного дрона Mavic
07 марта 2026, 11:19
В результате российских обстрелов частично без света остались потребители в семи областях Украины
07 марта 2026, 10:35
Кличко заявил о трех пострадавших в результате атаки на Киев
07 марта 2026, 10:03
По меньшей мере 6 человек ранены в результате российских обстрелов Краматорска на Донетчине
07 марта 2026, 09:51
7 марта РФ применила против Украины более 500 ракет и БпЛА
07 марта 2026, 09:16
В Генштабе ВСУ назвали потери врага по состоянию на 7 марта 2026 года
07 марта 2026, 08:31
РФ ударила баллистической ракетой по многоэтажке в Харькове
07 марта 2026, 08:07
Певица SKYLERR призналась, за сколько хотели купить ночь с ней
07 марта 2026, 01:30
Хотели продуктивности: певица Алина Гросу рассказала, за что ее наказывали родители
07 марта 2026, 00:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »