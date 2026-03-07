12:46  07 марта
В Киеве неизвестные лица в военной форме похитили человека
07 марта
РФ атаковала Харьков новой крылатой ракетой
07 марта
Украинские спецназовцы остановили наступление врага на Запорожье
07 марта 2026, 11:38

Украинские спецназовцы остановили наступление врага на Запорожье

07 марта 2026, 11:38
иллюстративное фото: из открытых источников
Подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление армии РФ на Запорожье в своей полосе ответственности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Telegram-канал ГУР МО Украины.

"В течение трех месяцев воины Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины реализуют комплексную оборонную операцию на Запорожском направлении. Цель разведчиков – сорвать наступательные планы врага и не допустить его продвижения в областной центр", – говорится в сообщении.

В ходе активных действий спецназовцы ГУР ликвидировали более 300 окупантов убитыми и ранеными, еще 39 российских военнослужащих взяли в плен.

Точными ударами дронов и артиллерии бойцы системно уничтожают логистические способности врага – за неимением обеспечения армия РФ все чаще отказывается от штурмовых действий в Запорожском направлении.

Как сообщалось, бывший заместитель главы МВД попал под удар вражеского дрона в Запорожском направлении. Речь идет об Александре Гогилашвили.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
