Украинские спецназовцы остановили наступление врага на Запорожье

Подразделения ГУР во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление армии РФ на Запорожье в своей полосе ответственности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Telegram-канал ГУР МО Украины.

"В течение трех месяцев воины Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины реализуют комплексную оборонную операцию на Запорожском направлении. Цель разведчиков – сорвать наступательные планы врага и не допустить его продвижения в областной центр", – говорится в сообщении.

В ходе активных действий спецназовцы ГУР ликвидировали более 300 окупантов убитыми и ранеными, еще 39 российских военнослужащих взяли в плен.

Точными ударами дронов и артиллерии бойцы системно уничтожают логистические способности врага – за неимением обеспечения армия РФ все чаще отказывается от штурмовых действий в Запорожском направлении.

Как сообщалось, бывший заместитель главы МВД попал под удар вражеского дрона в Запорожском направлении. Речь идет об Александре Гогилашвили.