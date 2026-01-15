Трамп сказал, что Зеленский, а не Путин, тормозит потенциальное мирное соглашение

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина, а не Россия, тормозит потенциальное мирное соглашение

Об этом он сказал в интервью Reuters, передает RegioNews.

По его словам, Владимир Путин якобы готов завершить почти четырехлетнее вторжение в Украину. Зеленский же, по словам президента США, был более сдержан.

"Я думаю, что он (Путин – ред.) готов заключить соглашение. Я думаю, что Украина менее готова заключить соглашение", – сказал Трамп.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили наибольший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

На вопрос, встретится ли он с президентом Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария на следующей неделе, Трамп ответил, что встретится, но намекнул, что никаких планов пока нет.

Напомним, по словам Зеленского, украинская сторона делает для наступления мира все, но мирное соглашение пока готово на 90%. Говорит, что мировые лидеры согласились не со всеми аргументами Украины.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам журналистов The Economist, война в Украине продлится минимум до 2027 года.

