09:26  15 января
На Волыни женщина смертельно ранила мужчину – он умер в больнице
09:50  15 января
В Полтавской области маршрутка врезалась в дерево: пострадал водитель
08:36  15 января
На Прикарпатье отец пытал приемных детей: подозрение получила чиновница госслужбы
15 января 2026, 07:56

Трамп сказал, что Зеленский, а не Путин, тормозит потенциальное мирное соглашение

15 января 2026, 07:56
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина, а не Россия, тормозит потенциальное мирное соглашение

Об этом он сказал в интервью Reuters, передает RegioNews.

По его словам, Владимир Путин якобы готов завершить почти четырехлетнее вторжение в Украину. Зеленский же, по словам президента США, был более сдержан.

"Я думаю, что он (Путин – ред.) готов заключить соглашение. Я думаю, что Украина менее готова заключить соглашение", – сказал Трамп.

В то же время, отвечая на вопросы журналистов, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили наибольший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

На вопрос, встретится ли он с президентом Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария на следующей неделе, Трамп ответил, что встретится, но намекнул, что никаких планов пока нет.

Напомним, по словам Зеленского, украинская сторона делает для наступления мира все, но мирное соглашение пока готово на 90%. Говорит, что мировые лидеры согласились не со всеми аргументами Украины.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам журналистов The Economist, война в Украине продлится минимум до 2027 года.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

Армия РФ продвинулась возле трех населенных пунктов на Донетчине и Запорожье – DeepState
15 января 2026, 07:10
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Киевской области в квартире взорвался газовый баллон: есть пострадавшие
15 января 2026, 10:59
В Винницкой области задержали торговцев оружием и боеприпасами
15 января 2026, 10:42
47 млн грн на "бумажные" дроны – в Донецкой области разоблачили мошенников в воинской части
15 января 2026, 10:35
В Киевской области из-за ночной атаки повреждены частные дома
15 января 2026, 10:21
В Николаеве раздались взрывы: россияне атаковали баллистикой
15 января 2026, 10:05
В Полтавской области маршрутка врезалась в дерево: пострадал водитель
15 января 2026, 09:50
В Конотопе на Сумщине остановилась котельная: горожане остались без отопления
15 января 2026, 09:41
На Волыни женщина смертельно ранила мужчину – он умер в больнице
15 января 2026, 09:26
В Харьковской области вражеский БпЛА попал в дом – обошлось без жертв
15 января 2026, 09:15
В Житомирской области россияне атаковали критическую инфраструктуру
15 января 2026, 08:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
