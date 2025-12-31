Война в Украине продлится минимум до 2027 года, – The Economist
Журналисты The Economist опубликовали свой прогноз на 2026 год
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт издания.
Главные прогнозы:
- Сейчас – мир Трампа и мы все живем в нем. Так будет, пока он остается в Белом доме;
- Если повезет, новой войны в Газе не будет. Но война в Украине будет продолжаться. Трамп полностью переложит ответственность за поддержку Украины на Европу. Европа может ее не "потащить";
- Большинство (74%) экспертов считают, что мирное соглашение между Украиной и РФ не будет до 1 января 2027 года;
- В Азии Трамп может пожертвовать Тайванем ради соглашения с Китаем.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США готовы разместить свои войска в Украине. Это станет началом гарантий безопасности для Украины.
