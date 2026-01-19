Россия ударила по важному энергообъекту на Черниговщине: есть обесточивание

Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские войска 18 января нанесли удар по важному энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области

Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", передает RegioNews.

"В результате рашистских обстрелов поврежден важный энергообъект в Корюковском районе. Обесточен ряд населенных пунктов", – говорится в сообщении.

В "Черниговоблэнерго" отметили, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после того, как это позволит ситуация безопасности.

Как известно, ранее в ГУР сообщалось, что Россия рассматривает возможность атак на подстанции передачи электроэнергии, чтобы вывести из строя украинские атомные электростанции и заставить Украину согласиться на неприемлемые условия прекращения войны.

По состоянию на середину января РФ провела разведку не менее 10 таких объектов в 9 областях Украины.