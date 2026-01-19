22:04  18 января
Кое-где до -22: рабочая неделя в Украине начнется морозами
16:05  18 января
В Ровенской области пожар в доме тушили более 4 часов – погибла женщина
13:52  18 января
ДТП в Черкасской области: два автомобиля перевернулись, есть пострадавший
19 января 2026, 06:54

Россия ударила по важному энергообъекту на Черниговщине: есть обесточивание

19 января 2026, 06:54
Иллюстративное фото: из открытых источников
Российские войска 18 января нанесли удар по важному энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговской области

Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", передает RegioNews.

"В результате рашистских обстрелов поврежден важный энергообъект в Корюковском районе. Обесточен ряд населенных пунктов", – говорится в сообщении.

В "Черниговоблэнерго" отметили, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после того, как это позволит ситуация безопасности.

Как известно, ранее в ГУР сообщалось, что Россия рассматривает возможность атак на подстанции передачи электроэнергии, чтобы вывести из строя украинские атомные электростанции и заставить Украину согласиться на неприемлемые условия прекращения войны.

По состоянию на середину января РФ провела разведку не менее 10 таких объектов в 9 областях Украины.

