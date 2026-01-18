Украинская энергосистема держится на трех АЭС: что будет в случае атаки России

Иллюстративное фото: из открытых источников

В настоящее время работа украинской энергосистемы держится почти полностью на трех атомных электростанциях – Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала народная депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса Виктория Войцицкая, передает RegioNews.

"Если одновременно будут выведены все три АЭС из нашей энергосети, тогда могут возникнуть определенные проблемы. Но я в это, правда, не верю, потому что это маловероятно", – отметила она.

По словам нардепки, Украина при поддержке западных партнеров сформировала стратегический запас оборудования, позволяющий быстрее возобновлять работу АЭС даже в случае отключения одной или двух станций.

Как известно, ранее в ГУР сообщалось, что Россия рассматривает возможность атак на подстанции передачи электроэнергии, чтобы вывести из строя украинские атомные электростанции и заставить Украину согласиться на неприемлемые условия прекращения войны.

По состоянию на середину января РФ провела разведку не менее 10 таких объектов в 9 областях Украины.