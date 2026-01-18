16:05  18 января
В Ровенской области пожар в доме тушили более 4 часов – погибла женщина
13:52  18 января
ДТП в Черкасской области: два автомобиля перевернулись, есть пострадавший
11:49  18 января
В Полтаве пьяный военный бросил гранату возле припаркованных машин: как его наказал суд
UA | RU
UA | RU
18 января 2026, 16:40

Украинская энергосистема держится на трех АЭС: что будет в случае атаки России

18 января 2026, 16:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В настоящее время работа украинской энергосистемы держится почти полностью на трех атомных электростанциях – Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала народная депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса Виктория Войцицкая, передает RegioNews.

"Если одновременно будут выведены все три АЭС из нашей энергосети, тогда могут возникнуть определенные проблемы. Но я в это, правда, не верю, потому что это маловероятно", – отметила она.

По словам нардепки, Украина при поддержке западных партнеров сформировала стратегический запас оборудования, позволяющий быстрее возобновлять работу АЭС даже в случае отключения одной или двух станций.

Как известно, ранее в ГУР сообщалось, что Россия рассматривает возможность атак на подстанции передачи электроэнергии, чтобы вывести из строя украинские атомные электростанции и заставить Украину согласиться на неприемлемые условия прекращения войны.

По состоянию на середину января РФ провела разведку не менее 10 таких объектов в 9 областях Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война атака российская армия АЭС энергетика ГУР разведка
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Физическая активность зимой: как сохранить здоровье и не заболеть
18 января 2026, 18:40
7 лет для президента: одна каденция и никаких кланов
18 января 2026, 17:49
В Украине продолжается аудит Пунктов несокрушимости: оставить отзывы можно в "Дии"
18 января 2026, 17:44
Волонтеры из Польши собрали более миллиона злотых на генераторы для Киева
18 января 2026, 17:23
В Ровенской области пожар в доме тушили более 4 часов – погибла женщина
18 января 2026, 16:05
В Одессе арестовали работников ТЦК: подозревают в похищении и вымогательстве
18 января 2026, 15:29
В Кировоградской области женщина отравилась угарным газом – ее госпитализировали
18 января 2026, 14:54
В Киевской области ввели экстренные отключения света: ситуация осложнена морозами
18 января 2026, 14:16
ДТП в Черкасской области: два автомобиля перевернулись, есть пострадавший
18 января 2026, 13:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Марианна Безуглая
Все блоги »