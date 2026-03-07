РФ ударила баллистической ракетой по многоэтажке в Харькове

08:07  07 марта
07 марта 2026, 08:07

07 марта 2026, 08:07
фото: Харьковская ОВА
В ночь на 7 марта россияне атаковали баллистической ракетой многоэтажное здание в Харькове. В результате удара полностью разрушен подъезд дома, есть погибшие и раненые

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Отмечается, что произошло прямое попадание баллистики по многоэтажке в Киевском районе.

Спасатели сообщили, что в результате ракетного удара полностью разрушен подъезд 5-этажного жилого дома. Также повреждены квартиры верхних этажей соседнего дома.

По состоянию на 8 часов утром под завалами нашли тело пятого погибшего человека.

Еще 10 человек пострадали, в том числе травмированы 6-летний и 11-летний мальчики и 17-летняя девушка.

На месте удара идет поисково-спасательная операция.

Как сообщалось, в ночь на 5 марта российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками типа "Шахед". Тогда было зафиксировано повреждение домов.

03 марта 2026
