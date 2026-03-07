08:07  07 марта
РФ ударила баллистической ракетой по многоэтажке в Харькове
17:15  06 марта
На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов
16:36  06 марта
В Сумах российский беспилотник атаковал жилой дом
07 марта 2026, 10:03

Кличко заявил о трех пострадавших в результате атаки на Киев

07 марта 2026, 10:03
иллюстративное фото: из открытых источников
Мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков беспилотников и ракет в трех районах столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Кличко в Телеграмме.

Голосеевский район: в результате падения обломков возникло задымление и возгорание на территории нежилой застройки. Пожар был ликвидирован.

Деснянский район: на дороге обнаружили обломок ракеты. Без возгорания и пострадавших.

Днепровский район: на трех локациях обнаружены обломки без пожаров и пострадавших.

"Три пострадавших в столице в результате атаки врага. Двое из них медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте", – подытожил Кличко.

Как сообщалось, ночью и утром 7 марта РФ применила против Украины более 500 ракет и БПЛА. Большинство из них были успешно сбиты.

РФ атаковала дронами Киевщину, есть повреждения домов
06 марта 2026, 22:07
В Киеве водитель автобуса привез с собой камни и стал латать ямы на дороге
06 марта 2026, 18:13
Не распознала инфаркт: в Киеве врачу объявили подозрение из-за смерти пациентки
06 марта 2026, 14:13
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В результате российских обстрелов частично без света остались потребители в семи областях Украины
07 марта 2026, 10:35
По меньшей мере 6 человек ранены в результате российских обстрелов Краматорска на Донетчине
07 марта 2026, 09:51
7 марта РФ применила против Украины более 500 ракет и БпЛА
07 марта 2026, 09:16
Из-за российской атаки многие поезда изменят маршруты
07 марта 2026, 08:59
В Генштабе ВСУ назвали потери врага по состоянию на 7 марта 2026 года
07 марта 2026, 08:31
07 марта 2026, 08:07
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Марина Данилюк-Ярмолаева
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
