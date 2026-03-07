Кличко заявил о трех пострадавших в результате атаки на Киев
Мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков беспилотников и ракет в трех районах столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Кличко в Телеграмме.
Голосеевский район: в результате падения обломков возникло задымление и возгорание на территории нежилой застройки. Пожар был ликвидирован.
Деснянский район: на дороге обнаружили обломок ракеты. Без возгорания и пострадавших.
Днепровский район: на трех локациях обнаружены обломки без пожаров и пострадавших.
"Три пострадавших в столице в результате атаки врага. Двое из них медики госпитализировали, одному оказали помощь на месте", – подытожил Кличко.
Как сообщалось, ночью и утром 7 марта РФ применила против Украины более 500 ракет и БПЛА. Большинство из них были успешно сбиты.
