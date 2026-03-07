В Укрэнерго рассказали, какая сейчас ситуация с энергосистемой страны

иллюстративное фото: из открытых источников

В результате текущей и прошлых массированных вражеских атак – в нескольких регионах сегодня продолжается применение вынужденных мер ограничения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Применены графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

"Время и вероятность обесточений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

Учитывая погодные условия в большинстве областей, использование мощных электроприборов сегодня целесообразно перенести на дневное время – с 11:00 до 15:00. Это период эффективной работы солнечных электростанций.

В регионах, где продолжается применение ограничений, активное энергопотребление целесообразно перенести на период малейшей нагрузки на энергосистему – после 22:00.

Напомним, в результате российских обстрелов 7 марта частично без света остались потребители в семи областях Украины. Сейчас есть обесточивание в Харьковской, Запорожской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Николаевской и Хмельницкой областях.