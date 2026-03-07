08:07  07 марта
РФ ударила баллистической ракетой по многоэтажке в Харькове
17:15  06 марта
На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов
16:36  06 марта
В Сумах российский беспилотник атаковал жилой дом
07 марта 2026, 10:35

В результате российских обстрелов частично без света остались потребители в семи областях Украины

07 марта 2026, 10:35
иллюстративное фото: из открытых источников
РФ совершила пятую массированную атаку на энергетику с начала 2026 года, частично без света потребителей в семи регионах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, ночью и утром враг совершил очередную массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергосистемы Украины в нескольких областях.

"В результате нанесенных повреждений – на утро обесточены потребители в Харьковской, Запорожской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Николаевской и Хмельницкой областях", – говорится в сообщении.

Везде, где это разрешают условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей", – добавили в Укрэнерго.

В результате текущей и прошлых массированных вражеских атак – в нескольких регионах сегодня продолжается применение вынужденных мер ограничения: графиков ограничения мощности для промышленности и графиков почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Напомним, из-за российской атаки 7 марта многие поезда изменят маршруты. Об этом сообщили в Укрзализныце.

7 марта РФ применила против Украины более 500 ракет и БпЛА
07 марта 2026, 09:16
В Укрэнерго анонсировали графики отключений на 7 марта: где и когда не будет света
06 марта 2026, 19:05
ЗАЭС снова имеет две линии питания: МАГАТЭ подтвердило
06 марта 2026, 07:25
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В Украине разрабатывают аналог разведывательного дрона Mavic
07 марта 2026, 11:19
Кличко заявил о трех пострадавших в результате атаки на Киев
07 марта 2026, 10:03
По меньшей мере 6 человек ранены в результате российских обстрелов Краматорска на Донетчине
07 марта 2026, 09:51
7 марта РФ применила против Украины более 500 ракет и БпЛА
07 марта 2026, 09:16
Из-за российской атаки многие поезда изменят маршруты
07 марта 2026, 08:59
В Генштабе ВСУ назвали потери врага по состоянию на 7 марта 2026 года
07 марта 2026, 08:31
РФ ударила баллистической ракетой по многоэтажке в Харькове
07 марта 2026, 08:07
Певица SKYLERR призналась, за сколько хотели купить ночь с ней
07 марта 2026, 01:30
Хотели продуктивности: певица Алина Гросу рассказала, за что ее наказывали родители
07 марта 2026, 00:30
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
