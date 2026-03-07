В результате российских обстрелов частично без света остались потребители в семи областях Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

РФ совершила пятую массированную атаку на энергетику с начала 2026 года, частично без света потребителей в семи регионах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отмечается, ночью и утром враг совершил очередную массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергосистемы Украины в нескольких областях.

"В результате нанесенных повреждений – на утро обесточены потребители в Харьковской, Запорожской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Николаевской и Хмельницкой областях", – говорится в сообщении.

Везде, где это разрешают условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей", – добавили в Укрэнерго.

В результате текущей и прошлых массированных вражеских атак – в нескольких регионах сегодня продолжается применение вынужденных мер ограничения: графиков ограничения мощности для промышленности и графиков почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Напомним, из-за российской атаки 7 марта многие поезда изменят маршруты. Об этом сообщили в Укрзализныце.