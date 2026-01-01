12:24  01 января
В Харькове прогремели мощные взрывы
10:07  01 января
Как будут выключать свет в первый день 2026 года
17:29  31 декабря
Стало известно, какой будет погода в Украине 1 января
UA | RU
UA | RU
01 января 2026, 08:36

Зеленский заявил, что мирное соглашение готово на 90%

01 января 2026, 08:36
Читайте також українською мовою
фото: Офис Президента Украины
Читайте також
українською мовою

Украинская сторона делает для наступления мира все, но мирное соглашение пока готово на 90% процентов

Как передает RegioNews, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении.

По его словам, мировые лидеры согласились не со всеми доводами Украины.

"Я бы отдал все, все на свете, чтобы в этом обращении иметь возможность сказать, что и мир наступит через несколько минут. К сожалению, я пока не могу этого сделать, но с чистой совестью я, все мы можем сказать, что Украина точно делает для мира все", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что осталось 10% процентов, которые будут определять судьбу мира, судьбу Украины и Европы, а также то, как будут жить люди.

Ранее Зеленский заявил, что определился с новым руководителем Офиса президента. В то же время, имя будущего руководителя ОП пока не разглашается.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война политика Владимир Зеленский мирное соглашение
Зеленский уволил еще одного топчиновника
31 декабря 2025, 18:48
Ермак заблокировал Свириденко в мессенджерах: названная причина
31 декабря 2025, 14:09
Мобилизация в 2026 году: кого могут призвать и кто получит бронь
30 декабря 2025, 13:41
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Ночью россияне атаковали энергообъекты в нескольких регионах Украины: тысячи людей без света
01 января 2026, 12:43
В Харькове прогремели мощные взрывы
01 января 2026, 12:24
Каждый четвертый украинец считает, что 2026 год будет хуже, чем 2025 год
01 января 2026, 11:12
Эксглаву Офиса президента Андрея Ермака показали по телемарафону
01 января 2026, 10:50
Как будут выключать свет в первый день 2026 года
01 января 2026, 10:07
РФ в новогоднюю ночь запустила по Украине более 200 беспилотников: сколько сбили украинские военные
01 января 2026, 09:28
Стало известно, сколько оккупантов украинские военные обезвредили в 2025 году
01 января 2026, 07:49
Известный пианист Евгений Хмара признался, сколько денег он зарабатывает на музыке
31 декабря 2025, 20:30
Украинские пограничники создали живую елку на границе
31 декабря 2025, 19:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »