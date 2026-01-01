Зеленский заявил, что мирное соглашение готово на 90%

фото: Офис Президента Украины

Украинская сторона делает для наступления мира все, но мирное соглашение пока готово на 90% процентов

Как передает RegioNews, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении.

По его словам, мировые лидеры согласились не со всеми доводами Украины.

"Я бы отдал все, все на свете, чтобы в этом обращении иметь возможность сказать, что и мир наступит через несколько минут. К сожалению, я пока не могу этого сделать, но с чистой совестью я, все мы можем сказать, что Украина точно делает для мира все", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что осталось 10% процентов, которые будут определять судьбу мира, судьбу Украины и Европы, а также то, как будут жить люди.

