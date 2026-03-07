7 марта РФ применила против Украины более 500 ракет и БпЛА
В ночь на 7 марта РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 509 средств воздушного нападения:
- 2 гиперзвуковые ракеты "Циркон" (район пуска - ТОТ АР Крым);
- 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская, Воронежская обл., РФ);
- 14 крылатых ракет "Калибр" (район пуска – акватория Черного моря);
- 480 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф., Гвардейское, Чауда ТОТ АР Крым, около 290 из них - "шахеды".
Основными направлениями удара россиян были Киев, Харьков, Житомирщина, Хмельницкая область и Черновицкая область.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 472 цели – 19 ракет и 453 беспилотника разных типов.
Как сообщалось, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1010 российских захватчиков, а также 3 танка и 3 бронированные машины РФ.