07 марта 2026, 09:16

7 марта РФ применила против Украины более 500 ракет и БпЛА

07 марта 2026, 09:16
иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на 7 марта РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 509 средств воздушного нападения:

- 2 гиперзвуковые ракеты "Циркон" (район пуска - ТОТ АР Крым);

- 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская, Воронежская обл., РФ);

- 14 крылатых ракет "Калибр" (район пуска – акватория Черного моря);

- 480 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф., Гвардейское, Чауда ТОТ АР Крым, около 290 из них - "шахеды".

Основными направлениями удара россиян были Киев, Харьков, Житомирщина, Хмельницкая область и Черновицкая область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 472 цели – 19 ракет и 453 беспилотника разных типов.

Как сообщалось, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1010 российских захватчиков, а также 3 танка и 3 бронированные машины РФ.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
