Делегация Украины прибыла в США для очередного раунда переговоров

иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня в США запланированы переговоры между украинской и американской делегациями о деталях возможного мирного соглашения

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

По его словам, вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым и народным депутатом Давидом Арахамией он проведет ряд встреч в Вашингтоне.

"Запланирована совместная встреча со Стивеном Виткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом. Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат", – отметил Буданов.

Ранее мы сообщали, что 17 января Украина и США начнут новый раунд переговоров. Встреча делегаций пройдет в Майами.