Делегация Украины прибыла в США для очередного раунда переговоров
Сегодня в США запланированы переговоры между украинской и американской делегациями о деталях возможного мирного соглашения
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.
По его словам, вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым и народным депутатом Давидом Арахамией он проведет ряд встреч в Вашингтоне.
"Запланирована совместная встреча со Стивеном Виткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом. Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат", – отметил Буданов.
Ранее мы сообщали, что 17 января Украина и США начнут новый раунд переговоров. Встреча делегаций пройдет в Майами.
