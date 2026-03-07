12:46  07 марта
07 марта 2026, 11:19

В Украине разрабатывают аналог разведывательного дрона Mavic

07 марта 2026, 11:19
иллюстративное фото: из открытых источников
Украинская компания Vyriy разрабатывает аналог разведывательного дрона коптерного типа DJI Mavic. Украинский аналог получил название «Славик»

Как передает RegioNews, об этом сообщил директор компании Алексей Бабенко во время стрима "Милитарный".

По его словам, дрон уже летает, может осуществлять видеосъемку, имеет пульт, похожий как у DJI Matrice 4, программное обеспечение, подобно DJI Mavic, и стабилизацию камеры.

"Он уже сам зависает, сумеет… в принципе, все функции есть, и он уже выглядит хорошо", – отметил директор Vyriy.

"Славик" уже почти готов, и в следующую или через неделю начнутся боевые испытания. После этого планируется публичная презентация и запуск в серийное производство.

Стоимость дневной версии дрона будет предварительно составлять $4000–4500, а по тепловизионной – на $500–1000 дороже.

Напомним, осенью 2025 года поляки запустили производство разведывательных дронов в Украине. Речь идет о модели FlyEye.

Украина дрон технологии Mavic Славик
