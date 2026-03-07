В Украине разрабатывают аналог разведывательного дрона Mavic

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил директор компании Алексей Бабенко во время стрима "Милитарный".

По его словам, дрон уже летает, может осуществлять видеосъемку, имеет пульт, похожий как у DJI Matrice 4, программное обеспечение, подобно DJI Mavic, и стабилизацию камеры.

"Он уже сам зависает, сумеет… в принципе, все функции есть, и он уже выглядит хорошо", – отметил директор Vyriy.

"Славик" уже почти готов, и в следующую или через неделю начнутся боевые испытания. После этого планируется публичная презентация и запуск в серийное производство.

Стоимость дневной версии дрона будет предварительно составлять $4000–4500, а по тепловизионной – на $500–1000 дороже.

Напомним, осенью 2025 года поляки запустили производство разведывательных дронов в Украине. Речь идет о модели FlyEye.