08:07  07 марта
РФ ударила баллистической ракетой по многоэтажке в Харькове
17:15  06 марта
На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов
16:36  06 марта
В Сумах российский беспилотник атаковал жилой дом
UA | RU
UA | RU
07 марта 2026, 09:51

По меньшей мере 6 человек ранены в результате российских обстрелов Краматорска на Донетчине

07 марта 2026, 09:51
Читайте також українською мовою
фото: Вадим Филашкин/Facebook
Читайте також
українською мовою

Армия РФ по меньшей мере три раза обстреляла Краматорск вечером и ночью на 7 марта. Сейчас известно об одной погибшей и шестерых раненых людях. Перед этим город посетил Владимир Зеленский

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook.

По его словам, утром 7 марта оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на центральную часть города.

"Ранены шесть человек, из которых три ребенка. Устанавливаем окончательные последствия российского террора, работают все службы", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что среди раненых – трое детей 2010, 2014 и 2024 годов рождения. В результате утренних обстрелов повреждены 12 многоэтажек, пять админзданий и 22 авто.

Напомним, 5 марта Зеленский посетил Донецкую область. Он, в частности, побывал и в Краматорске, который затем атаковала РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Краматорск Донецкая область атака обстрелы война
7 марта РФ применила против Украины более 500 ракет и БпЛА
07 марта 2026, 09:16
В Генштабе ВСУ назвали потери врага по состоянию на 7 марта 2026 года
07 марта 2026, 08:31
В Донецке взорвали автомобиль бывшего руководителя исправительной колонии
06 марта 2026, 14:57
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В результате российских обстрелов частично без света остались потребители в семи областях Украины
07 марта 2026, 10:35
Кличко заявил о трех пострадавших в результате атаки на Киев
07 марта 2026, 10:03
7 марта РФ применила против Украины более 500 ракет и БпЛА
07 марта 2026, 09:16
Из-за российской атаки многие поезда изменят маршруты
07 марта 2026, 08:59
В Генштабе ВСУ назвали потери врага по состоянию на 7 марта 2026 года
07 марта 2026, 08:31
РФ ударила баллистической ракетой по многоэтажке в Харькове
07 марта 2026, 08:07
Певица SKYLERR призналась, за сколько хотели купить ночь с ней
07 марта 2026, 01:30
Хотели продуктивности: певица Алина Гросу рассказала, за что ее наказывали родители
07 марта 2026, 00:30
Жена ведущего Владимира Остапчука призналась, сколько она зарабатывает
06 марта 2026, 23:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »