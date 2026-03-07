По меньшей мере 6 человек ранены в результате российских обстрелов Краматорска на Донетчине

фото: Вадим Филашкин/Facebook

Армия РФ по меньшей мере три раза обстреляла Краматорск вечером и ночью на 7 марта. Сейчас известно об одной погибшей и шестерых раненых людях. Перед этим город посетил Владимир Зеленский

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook.

По его словам, утром 7 марта оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на центральную часть города.

"Ранены шесть человек, из которых три ребенка. Устанавливаем окончательные последствия российского террора, работают все службы", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что среди раненых – трое детей 2010, 2014 и 2024 годов рождения. В результате утренних обстрелов повреждены 12 многоэтажек, пять админзданий и 22 авто.

Напомним, 5 марта Зеленский посетил Донецкую область. Он, в частности, побывал и в Краматорске, который затем атаковала РФ.