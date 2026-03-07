РФ атаковала Харьков новой крылатой ракетой

иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне ударили по пятиэтажке в Харькове новой ракетой "Изделие-30". В результате атаки на город погибли по меньшей мере семь человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины) в городе.

Что касается новой российской ракеты "Изделие-30", то она имеет дальность 1500 км и боевую часть в 800 кг. Армия РФ может запускать ее из самолетов Ту-95 и Ту-160.

Напомним, 7 марта РФ ударила ракетой по многоэтажке в Харькове. В результате удара полностью разрушен подъезд дома, есть погибшие и раненые.