18 января 2026, 12:45

РФ за неделю выпустила по Украине более 1300 дронов и 1050 авиабомб – Зеленский

18 января 2026, 12:45
Фото: из открытых источников
За последнюю неделю Украина подверглась массированным ударам: более 1300 ударных дронов, около 1050 управляемых авиационных бомб и 29 ракет различных типов

Об этом в Фейсбуке сообщил Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, в последнюю ночь под обстрелом находились Сумщина, Харьковщина, Днепровщина, Запорожье, Хмельнитчина и Одесщина.

В результате атак пострадали десятки человек, среди них и ребенок, погибли двое.

Зеленский добавил, что именно поэтому Украине нужна усиленная защита, прежде всего, дополнительные ракеты для систем ПВО, чтобы отражать массированные обстрелы.

"Если Россия умышленно затягивает дипломатический процесс, то реакция мира должна быть решительной: больше помощи Украине и больше давления на агрессора. Спасибо всем партнерам, которые сейчас с нами, готовы помогать защищать жизнь и усиливать Украину, вместе работать над восстановлением безопасности", – подчеркнул президент.

Напомним, в ночь на 18 января россияне атаковали Украину 201 ударным БпЛА типа Shahed, Гербер и другими беспилотниками. Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на двух локациях.

В частности, этой ночью оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Одесщины.

Кроме того, вражеский ударный беспилотник атаковал частный жилищный сектор в Холодногорском районе Харькова. Погибла 20-летняя женщина.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

