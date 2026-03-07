В Генштабе ВСУ назвали потери врага по состоянию на 7 марта 2026 года
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 1010 российских захватчиков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Итак, РФ в войне против Украины по состоянию на 7 марта потеряла:
- личного состава – около 1 272 360 (+1010) человек
- танков – 11 737 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 24 151(+3) ед.
- артиллерийских систем – 38 004 (+44) ед.
- РСЗО – 1 670 (+1) ед.
- средства ПВО – 1322 (+2) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 349 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 161 858 (+1 868) ед.
- крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.
- корабли/катера – 30 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 81 812 (+170) ед.
- специальная техника – 4080 (+1) ед.
Напомним, на днях украинские военные поразили два корабля Черноморского флота РФ стоимостью около $1 млрд. Это произошло в Новороссийске.
