В Генштабе ВСУ назвали потери врага по состоянию на 7 марта 2026 года

фото: Генштаб ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Итак, РФ в войне против Украины по состоянию на 7 марта потеряла:

личного состава – около 1 272 360 (+1010) человек

танков – 11 737 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 24 151(+3) ед.

артиллерийских систем – 38 004 (+44) ед.

РСЗО – 1 670 (+1) ед.

средства ПВО – 1322 (+2) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 349 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 161 858 (+1 868) ед.

крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.

корабли/катера – 30 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 81 812 (+170) ед.

специальная техника – 4080 (+1) ед.

Напомним, на днях украинские военные поразили два корабля Черноморского флота РФ стоимостью около $1 млрд. Это произошло в Новороссийске.