Фото: ГБР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении начальника одного из отделов Западного межрегионального управления Государственной миграционной службы в Ивано-Франковске и его подчиненного, организовавших схему вымогательства денег у иностранцев.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Фигурантов будут судить:

начальника отдела – за получение взяток за влияние на решение должностного лица, соединенное с вымогательством (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), а также за служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины);

его подчиненного и переводчика – за получение взяток за влияние на решение должностного лица, соединенное с вымогательством (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы.

Напомним, должностные лица вместе с переводчиком требовали деньги у иностранцев за продление срока пребывания в Украине. Во время обысков в миграционной службе и дома у фигурантов правоохранители изъяли деньги, телефоны и документы.