Фото: полиция

Утром 3 марта в Кременчуге на одной из остановок общественного транспорта скончался водитель маршрутки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как установили правоохранители, мужчине стало плохо непосредственно во время движения. Медики, прибывшие по вызову, пытались реанимировать водителя, однако спасти его не удалось. Умерший – 67-летний местный житель.

Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза. Полиция выясняет происшествия.

