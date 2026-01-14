Федоров о Минобороны: дроны, ИИ и полная трансформация армии

Фото: из открытых источников

Михаил Федоров заявил, что идет на должность Министра обороны не как создатель цифрового государства и сервиса "Дия", а как человек, команда которого с 2022 года системно работает на войну и оборону страны

Об этом он написал в телеграмм-канале, передает RegioNews.

По его словам, при поддержке Президента в Украине были реализованы ключевые оборонные и технологические инициативы, среди которых – Starlink, "Армия дронов", "Линия дронов", платформа Brave1, UNITED24 и Brave1 Market - первый в мире маркетплейс для войны. Также команда Федорова участвовала в реализации асимметричных операций ГУР и СБУ.

Федоров подчеркнул, что за годы полномасштабной войны в Украине с нуля сформировались новые оборонные рынки: количество компаний по производству дронов возросло с 7 до более 500, РЭБ – с 2 до 200, ракетных производителей – с 0 до более 20, а компаний в сфере наземных роботизированных комплексов – до более чем 10.

Он подчеркнул, что Украина вынуждена воевать асимметрично – FPV-дронами вместо дорогих ПТРК, коптерами вместо дефицитной артиллерии, перехватчиками как элементом ПВО, а также развивать собственные аналоги высокоточного западного оружия.

Федоров заявил, что главным вызовом является устаревшая организационная модель армии, не отвечающая современным технологиям. Его цель – провести глубокую военную реформу, искоренить коррупцию и ложь, изменить культуру управления и сделать лидерство и доверие к ключевым ценностям.

Среди приоритетов:

масштабирование дроновых и роботизированных подразделений,

развитие искусственного интеллекта на фронте,

полная цифровизация управления,

реформа системы подготовки военных,

комплексное решение проблем ТЦК

Он также заявил, что в планах на ближайшее время провести глубокий аудит Минобороны и ВСУ, чтобы найти дополнительные возможности для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военнослужащих.

Напомним, по данным СМИ, сегодня, 14 января, в Верховной Раде могут появиться необходимые голоса для назначения Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля.

Ранее сообщалось, что должностные лица подали в Раду заявления об отставке. Планируется, что Шмигаль покинет пост министра обороны и перейдет на пост министра энергетики, а его место займет действующий министр цифровизации Федоров.