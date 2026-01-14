Федоров о Минобороны: дроны, ИИ и полная трансформация армии
Михаил Федоров заявил, что идет на должность Министра обороны не как создатель цифрового государства и сервиса "Дия", а как человек, команда которого с 2022 года системно работает на войну и оборону страны
Об этом он написал в телеграмм-канале, передает RegioNews.
По его словам, при поддержке Президента в Украине были реализованы ключевые оборонные и технологические инициативы, среди которых – Starlink, "Армия дронов", "Линия дронов", платформа Brave1, UNITED24 и Brave1 Market - первый в мире маркетплейс для войны. Также команда Федорова участвовала в реализации асимметричных операций ГУР и СБУ.
Федоров подчеркнул, что за годы полномасштабной войны в Украине с нуля сформировались новые оборонные рынки: количество компаний по производству дронов возросло с 7 до более 500, РЭБ – с 2 до 200, ракетных производителей – с 0 до более 20, а компаний в сфере наземных роботизированных комплексов – до более чем 10.
Он подчеркнул, что Украина вынуждена воевать асимметрично – FPV-дронами вместо дорогих ПТРК, коптерами вместо дефицитной артиллерии, перехватчиками как элементом ПВО, а также развивать собственные аналоги высокоточного западного оружия.
Федоров заявил, что главным вызовом является устаревшая организационная модель армии, не отвечающая современным технологиям. Его цель – провести глубокую военную реформу, искоренить коррупцию и ложь, изменить культуру управления и сделать лидерство и доверие к ключевым ценностям.
Среди приоритетов:
- масштабирование дроновых и роботизированных подразделений,
- развитие искусственного интеллекта на фронте,
- полная цифровизация управления,
- реформа системы подготовки военных,
- комплексное решение проблем ТЦК
Он также заявил, что в планах на ближайшее время провести глубокий аудит Минобороны и ВСУ, чтобы найти дополнительные возможности для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военнослужащих.
Напомним, по данным СМИ, сегодня, 14 января, в Верховной Раде могут появиться необходимые голоса для назначения Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля.
Ранее сообщалось, что должностные лица подали в Раду заявления об отставке. Планируется, что Шмигаль покинет пост министра обороны и перейдет на пост министра энергетики, а его место займет действующий министр цифровизации Федоров.