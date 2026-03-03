Фото: СБУ

Контрразведка СБУ разоблачила в Кропивницком еще одного российского агента. По указанию ФСБ он оформлял терминалы Starlink на подставных людей, снабжая врага связью на фронте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Задачу врага выполнял 44-летний местный уклонист. Он попал в поле зрения российской спецслужбы, когда искал "легкие заработки" в телеграмм-каналах. После вербовки агент по доверенности ФСБ сначала зарегистрировал Starlink на свое имя якобы для бытовых нужд.

В дальнейшем фигурант планировал привлечь "к схеме" еще свою родственницу и десять наркозависимых, которые предварительно согласились сотрудничать с ним в обмен на "деньги на дозу".

Используя их паспортные данные, злоумышленник надеялся оформить 11 терминалов спутниковой связи и передать соответствующие реквизиты устройств ФСБ.

Сотрудники СБУ разоблачили вражеский замысел и задержали агента "на горячем" возле местного центра предоставления админуслуг, когда он пытался зарегистрировать Starlink на подставное лицо. Одновременно с этим заблокировали и внесли в черный список Минцифры спутниковый терминал, фигурант оформивший на себя для нужд оккупантов.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также решается вопрос квалификации противоправных действий его родственницы и других лиц, причастных к преступной схеме.

Напомним, ранее в Одессе задержали пару, которая согласилась регистрировать Starlink для врага. Российские кураторы предложили злоумышленникам по 30 долларов за незаконную регистрацию каждого терминала.