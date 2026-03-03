Суд арестовал миллионные активы депутата Ужгородского горсовета от ОПЗЖ Маерчика
В Ужгороде арестованы квартиры, землю и другое имущество депутата горсовета, подозреваемого в недекларировании 13,8 млн грн
Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, сообщает RegioNews.
В рамках расследования уголовного дела арестовано
- 2 квартиры в исторической части Ужгорода;
- 5 земельных участков на улицах Минайской и Высокой;
- корпоративные права в частных предприятиях и обществах;
- элитные автомобили люкс-класса;
- 9 картин известных закарпатских художников.
Соответствующие решения вынесены следователем судьей Ужгородского горрайонного суда.
Правоохранители проверяют происхождение активов и возможную принадлежность третьим лицам для сокрытия реального имущественного положения депутата.
По данным СМИ, речь идет о Павле Маерчике (депутат Ужгородского городского совета, 8-й созыв), который, по данным следствия и проверки декларации за 2022 год Национальным агентством по предотвращению коррупции, умышленно не отразил в декларации ряд активов и финансовых обязательств.
В частности, объекты недвижимости, которыми пользовались члены его семьи, в том числе частный жилой дом в Ужгороде площадью около 360 кв. м, а также недвижимость в Киеве.
Кроме того, не было задекларировано более 315 тысяч долларов США наличными деньгами, которые подозреваемый передал третьему лицу, оформив их как ссуду.
Таким образом, он пытался легализовать средства с неподтвержденным происхождением. Также в декларации отсутствуют сведения о более чем 1,3 млн. грн. средств на частных банковских счетах, почти 800 тыс. грн. долговых обязательств.
Как известно, о подозрении депутату дбыло сообщено 30 января 2026 года. Впоследствии ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 11,5 млн грн, которая была уплачена в тот же день.
Справка: Павел Маерчик – депутат Ужгородского городского совета VIII созыва от запрещенной партии ОПЗЖ. Не раз фигурировал в коррупционных и земельных делах (незаконное использование земли, самовольное строительство).