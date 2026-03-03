12:13  03 марта
Смерть за рулем: в Полтавской области на остановке умер водитель маршрутки
10:30  03 марта
В Харькове разоблачили наркобизнес "под прикрытием" подгузников и конфет
08:21  03 марта
Драка с ножом в заведении Хмельницкого: нападающему грозит до семи лет
03 марта 2026, 12:53

Суд арестовал миллионные активы депутата Ужгородского горсовета от ОПЗЖ Маерчика

03 марта 2026, 12:53
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

В Ужгороде арестованы квартиры, землю и другое имущество депутата горсовета, подозреваемого в недекларировании 13,8 млн грн

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, сообщает RegioNews.

В рамках расследования уголовного дела арестовано

  • 2 квартиры в исторической части Ужгорода;
  • 5 земельных участков на улицах Минайской и Высокой;
  • корпоративные права в частных предприятиях и обществах;
  • элитные автомобили люкс-класса;
  • 9 картин известных закарпатских художников.

Соответствующие решения вынесены следователем судьей Ужгородского горрайонного суда.

Правоохранители проверяют происхождение активов и возможную принадлежность третьим лицам для сокрытия реального имущественного положения депутата.

По данным СМИ, речь идет о Павле Маерчике (депутат Ужгородского городского совета, 8-й созыв), который, по данным следствия и проверки декларации за 2022 год Национальным агентством по предотвращению коррупции, умышленно не отразил в декларации ряд активов и финансовых обязательств.

В частности, объекты недвижимости, которыми пользовались члены его семьи, в том числе частный жилой дом в Ужгороде площадью около 360 кв. м, а также недвижимость в Киеве.

Кроме того, не было задекларировано более 315 тысяч долларов США наличными деньгами, которые подозреваемый передал третьему лицу, оформив их как ссуду.

Таким образом, он пытался легализовать средства с неподтвержденным происхождением. Также в декларации отсутствуют сведения о более чем 1,3 млн. грн. средств на частных банковских счетах, почти 800 тыс. грн. долговых обязательств.

Как известно, о подозрении депутату дбыло сообщено 30 января 2026 года. Впоследствии ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 11,5 млн грн, которая была уплачена в тот же день.

Справка: Павел Маерчик – депутат Ужгородского городского совета VIII созыва от запрещенной партии ОПЗЖ. Не раз фигурировал в коррупционных и земельных делах (незаконное использование земли, самовольное строительство).

арест прокуратура Ужгород имущество декларации депутат
