Умер депутат от "Слуги народа": что известно

Фото из открытых источников

Стало известно о смерти народного депутата. Ему было 52 года

Об этом сообщил депутат Жан Беленюк, передает RegioNews.

Жан Беленюк сообщил, что скончался народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Кабанов. Впоследствии эту информацию подтвердил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук: он сказал об этом на заседании 14 января.

Справка. Алексей Кабано был избран в Верховную Раду от партии "Слуга Народа" по списку под номером 87. До этого он работал сценаристом в "Студия Квартал-95". Он работал в комитете Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике. Ему было 52 года.

Напомним, в апреле прошлого года преждевременно ушел из жизни народный депутат Украины IX созыва Владимир Мороз.