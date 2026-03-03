Фото: ГБР

Правоохранители задержали "на горячем" бывшего военнослужащего одной из частей в Винницкой области, который требовал деньги у семьи погибшего защитника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Мужчина знал, что семье военного, погибшего из-за взрыва вражеского дрона во время выполнения боевого задания, принадлежит единовременная помощь в 15 млн грн. Выплата производится равными долями членам семьи.

После похорон фигурант обратился к одному из четырех сыновей погибшего и заявил, что для "беспрепятственного" получения средств нужно передать взятку якобы для командира воинской части за подготовку "нужных" документов. При этом он, вероятно, просто выдумывал причины, почему обязательно нужно дать взятку и прикрывался связями, которых на самом деле не имел.

Сумму так называемого "отката" он определил в 1 млн 200 тыс. грн – по 10% от доли каждого из сыновей. В то же время от новой жены погибшего деньги не требовал.

В ходе переговоров фигурант сообщил, что сумма уменьшена до 500 тыс. грн. Передать ее нужно после получения первого транша помощи.

После передачи всей оговоренной суммы правоохранители задержали злоумышленника и изъяли деньги.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Злоумышленника заключили под стражу с возможностью внесения залога в 998 тыс. 400 грн.

Правоохранители проверяют причастность действующих военных чиновников к этой схеме.

Напомним, заместителя начальника штаба одной из воинских частей в Черкасской области задержали за издевательство над солдатами. Офицеру грозит до 12 лет тюрьмы.