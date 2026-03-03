В Тернополе на производстве погиб работник

Фото: полиция

Трагедия произошла 2 марта около 15:20 на производстве в Тернополе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина вместе с коллегами по фрезеровальному цеху пытался переместить крупногабаритную дверь. Однако она сместилась с мест крепления и упала на 59-летнего работника.

Медики "скорой" проводили реанимационные мероприятия, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 271 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее гибель человека). Следствие продолжается.

