Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Таксист из Умани согласился на "выгодное предложение" из мессенджера: доставить клиентов до самого предела госграницы.

Трое пассажиров из Днепропетровщины и Сум сначала приехали в Умань, где переночевали в гостинице, а утром отправились в путь. Маршрут проложили в обход блокпостов, чтобы избежать встречи с правоохранителями. План предполагал, что мужчины пешком будут прорываться через заградительные заборы на границе.

Стоимость такой поездки составила 30 тысяч долларов: 12,5 тысячи они уже перечислили таксисту авансом на криптокошелек, а остальное должны были доплатить после "успешного финиша". Однако пограничники задержали группу вблизи границы.

Во время обысков у 49-летнего водителя изъяли автомобиль и телефон.

Таксисту сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через границу (ст. 332 УК Украины), а на его пассажиров составили административные протоколы.

Напомним, в Одесской области 30-летний мужчина пытался выехать в Молдову в образе 71-летней бабушки. На него составили админпротокол за попытку незаконного пересечения границы.