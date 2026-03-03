Скриншот с видео

Украинский чемпион по боксу Александр Усик сообщил о планах начать политическую карьеру и подчеркнул, что не рассматривает для себя должности, кроме президентской

Об этом спортсмен сказал в интервью Андрею Беднякову, передает RegioNews.

Во время разговора ведущий спросил боксера, каковы его планы на будущее.

"Я еще пару лет планирую побоксировать. Планирую побоксировать пару лет, а потом есть такие планы поработать на государство", – сказал Усик.

В ответ на шутку Беднякова о том, что спортсмен может пойти в Конотопские мэры, Усик четко заявил, какую именно должность планирует занимать.

"Смотри, я ниже президента не собираюсь никуда уходить", – сказал боксер.

Напомним, недавно Усик возглавил обновленный рейтинг P4P (лучших боксеров вне зависимости от веса) по версии ESPN.

Ранее спортсмен возглавил ежегодный рейтинг пользователей Google в Украине. Боксер стал лидером категории "Персона". По мнению авторов рейтинга, лидерство украинского боксера обусловлено его успехами на ринге.