Фото: полиция

Полиция задержала 26-летнего водителя, который в состоянии опьянения привел к тяжелой аварии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

ДТП произошло 2 марта около четырех утра в селе Сельце Береговского района. Житель села Заречье за рулем Volkswagen Golf не справился с управлением и врезался в металлический отбойник на мосту.

В салоне авто находились две пассажирки. Одна из них получила тяжелые травмы, ее госпитализировали в реанимацию. Другой женщине помогли на месте и отпустили на амбулаторное лечение.

Проверка водителя на опьянение показала 0,86 промилле алкоголя в крови.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК (ДТП в состоянии опьянения с тяжелыми последствиями). Мужчину задержали. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

