Фото: полиция

Происшествие случилось 3 марта на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

С окна жилого дома упал мужчина. В результате удара он погиб на месте.

Погибший – 32-летний местный житель. Предварительно установлено, что мужчина выпрыгнул с общего балкона 23 этажа. Перед этим он выражал родным намерение совершить самоубийство.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и судмедэксперт. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в феврале в Ивано-Франковске 19-летняя девушка выпала с 10 этажа. От полученных травм она погибла.