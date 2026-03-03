В центре Киева мужчина выпрыгнул с 23 этажа
Происшествие случилось 3 марта на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
С окна жилого дома упал мужчина. В результате удара он погиб на месте.
Погибший – 32-летний местный житель. Предварительно установлено, что мужчина выпрыгнул с общего балкона 23 этажа. Перед этим он выражал родным намерение совершить самоубийство.
На месте происшествия работают следователи, криминалисты и судмедэксперт. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, в феврале в Ивано-Франковске 19-летняя девушка выпала с 10 этажа. От полученных травм она погибла.
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
Маршрут до границы за $30 тысяч: на Виннитчине остановили такси с уклонистами
03 марта 2026, 13:56Боксер Усик о политической карьере: "Ниже президента не собираюсь идти"
03 марта 2026, 13:51Требовал деньги у семьи погибшего бойца: в Винницкой области задержали бывшего военного
03 марта 2026, 13:29На Закарпатье автомобиль влетел в отбойник на мосту: пассажирка в реанимации, водителя задержали
03 марта 2026, 13:16В Кропивницком задержали агента ФСБ, который "вербовал" людей для регистрации российских Старлинков
03 марта 2026, 12:58Суд арестовал миллионные активы депутата Ужгородского горсовета от ОПЗЖ Маерчика
03 марта 2026, 12:53В Киевской области накрыли три нелегальных АЗС
03 марта 2026, 12:42Миллиардные схемы Медведчука: дело о нефтепроводе и отмывании средств передали в суд
03 марта 2026, 12:36Смерть за рулем: в Полтавской области на остановке умер водитель маршрутки
03 марта 2026, 12:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Все блоги »