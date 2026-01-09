Верховная Рада 13-14 января рассмотрит кадровые изменения в правительстве – Железняк

Иллюстративное фото: из открытых источников

Верховная Рада планирует 13-14 января рассмотреть пакет кадровых решений, связанных с правительственными отставками и назначениями

Об этом сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк , передает RegioNews.

По его словам, 13 января запланировано рассмотрение вопросов увольнения ряда чиновников. Среди них:

Денис Шмигаль – с должности в Министерстве обороны,

– с должности в Министерстве обороны, Михаил Федоров – с должности в Министерстве цифровой трансформации,

– с должности в Министерстве цифровой трансформации, Василий Малюк – с должности главы СБУ.

14 января в парламенте планируется назначение на вакантные должности. По прогнозу Железняка, Денис Шмигаль может стать первым вице-министром энергетики, Михаил Федоров - министром обороны.

На должность Министра юстиции рассматривают кандидатуру одного из двух претендентов – Маслова или Мудрой.

На главу Фонда государственного имущества, вероятно, назначат Наталуху.

Отдельно Железняк уточнил, что кандидатуру Евгения Хмары пока не подают на назначение главой СБУ.

Как известно, Хмару назначили временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администрации. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой области.

Ранее RegioNews сообщал о том, что Кабмин согласовал назначение Дяковныча руководителем Полтавской ОВА.

