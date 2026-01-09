08:27  09 января
Во Львовской области задержали мужчину, который пытался изнасиловать 14-летнюю девочку
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
07:49  09 января
В Ровенской области 85-летняя женщина чуть не замерзла в сугробе – ее спас полицейский
09 января 2026, 08:40

Верховная Рада 13-14 января рассмотрит кадровые изменения в правительстве – Железняк

09 января 2026, 08:40
Иллюстративное фото: из открытых источников
Верховная Рада планирует 13-14 января рассмотреть пакет кадровых решений, связанных с правительственными отставками и назначениями

Об этом сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк , передает RegioNews.

По его словам, 13 января запланировано рассмотрение вопросов увольнения ряда чиновников. Среди них:

  • Денис Шмигаль – с должности в Министерстве обороны,
  • Михаил Федоров – с должности в Министерстве цифровой трансформации,
  • Василий Малюк – с должности главы СБУ.

14 января в парламенте планируется назначение на вакантные должности. По прогнозу Железняка, Денис Шмигаль может стать первым вице-министром энергетики, Михаил Федоров - министром обороны.

На должность Министра юстиции рассматривают кандидатуру одного из двух претендентов – Маслова или Мудрой.

На главу Фонда государственного имущества, вероятно, назначат Наталуху.

Отдельно Железняк уточнил, что кандидатуру Евгения Хмары пока не подают на назначение главой СБУ.

Как известно, Хмару назначили временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администрации. Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой области.

Ранее RegioNews сообщал о том, что Кабмин согласовал назначение Дяковныча руководителем Полтавской ОВА.

Читайте также: Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее

Кабмин назначение ВР должность Ярослав Железняк кадровые решения министры
06 января 2026
07 августа 2025
