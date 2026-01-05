Зеленский временно назначил нового главу СБУ

Фото: СБУ

Временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины будет начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара

Об этом идет речь в указе президента, передает RegioNews.

"Начальнику Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Хмару Евгения Леонидовича временно исполняет обязанности главы Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Что известно о Евгении Хмаре

Хмара – опытный спецназовец. Сведений о нем в открытом доступе немного. Однако его служба в спецподразделениях СБУ отличается стабильным ростом и высокими профессиональными достижениями.

В марте 2019 тогдашний президент Петр Порошенко наградил его орденом Даниила Галицкого – за мужество, личный вклад в укрепление национальной безопасности и образцовое исполнение служебных обязанностей.

В последние годы Хмара занимал руководящие должности в структуре ЦСО "А". Его деятельность тесновато связана с проведением контртеррористических операций, спецопераций в тылу неприятеля и защитой государственных интересов в зоне боевых действий.

Напомним, сегодня, 5 января, Василий Малюк заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за боевую работу и очертил дальнейшие задачи в системе Службы безопасности.