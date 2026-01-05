12:24  05 января
05 января 2026, 14:33

Зеленский временно назначил нового главу СБУ

05 января 2026, 14:33
Фото: СБУ
Временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины будет начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара

Об этом идет речь в указе президента, передает RegioNews.

"Начальнику Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Хмару Евгения Леонидовича временно исполняет обязанности главы Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Что известно о Евгении Хмаре

Хмара – опытный спецназовец. Сведений о нем в открытом доступе немного. Однако его служба в спецподразделениях СБУ отличается стабильным ростом и высокими профессиональными достижениями.

В марте 2019 тогдашний президент Петр Порошенко наградил его орденом Даниила Галицкого – за мужество, личный вклад в укрепление национальной безопасности и образцовое исполнение служебных обязанностей.

В последние годы Хмара занимал руководящие должности в структуре ЦСО "А". Его деятельность тесновато связана с проведением контртеррористических операций, спецопераций в тылу неприятеля и защитой государственных интересов в зоне боевых действий.

Напомним, сегодня, 5 января, Василий Малюк заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за боевую работу и очертил дальнейшие задачи в системе Службы безопасности.

Украина назначение СБУ указ руководитель обязанности Евгений Хмара
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
