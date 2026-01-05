Кулеба может возглавить разведку или стать советником президента – РБК-Украина

Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский ищет новые форматы работы Службы внешней разведки. С этим связана его сегодняшняя встреча с экс-главой МИД Дмитрием Кулебой

Об этом РБК-Украина рассказал поинформированный источник, передает RegioNews.

"Это еще один канал информации о том, что говорят наши партнеры, как они оценивают ситуацию в целом. Чтобы предоставлять президенту больше альтернатив для принятия решений", – сказал собеседник.

По его словам, Зеленский также давно задумывался о том, чтобы найти новую системную позицию для Кулебы. Но, как подчеркнул собеседник, многое зависит от амбиций и желаний самого эксминистра.

"Речь идет или о специальном формате работы, в качестве советника или представителя президента, формального или неформального. Или же о том, чтобы Кулеба возглавил тот или иной институт", – рассказал источник, в частности имея в виду и Службу внешней разведки.

Напомним, сегодня Зеленский сообщил о встрече с Дмитрием Кулебой , с которым он обсудил ситуацию вокруг Украины – как политическую, так и информационную.

Тем временем во власти продолжаются кадровые изменения. В частности, глава государства предложил Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, а на позицию руководителя Главного управления разведки вместо него был назначен Олег Иващенко , ранее руководивший Службой внешней разведки.

Кроме того, 5 января Зеленский официально утвердил Сергея Кислицу на должность первого замруководителя ОП.

В этот день президент также провел встречу с Василием Малышом, во время которой они обсудили возможные кандидатуры на роль преемника главы Службы безопасности Украины. В настоящее время временно исполнять обязанности главы СБУ будет начальник Центра спецопераций "А" Евгений Хмара.