08 января 2026, 12:38

Кабмин согласовал назначение Дякивныча главой Полтавской ОВА – местные СМИ

08 января 2026, 12:38
Читайте також українською мовою
Фото: интернет-издание "Полтавщина"
Читайте також
українською мовою

Правительство согласовало кандидатуру 46-летнего Виталия Дякивныча на должность председателя Полтавской ОВА

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Журналисты собрали ключевые факты о должностном лице – его биографии, карьере и связях.

Виталий Анатольевич Дякивныч родился 14 августа 1979 года в поселке Диканька Полтавской области.

  • В 2001 году окончил Полтавский государственный педагогический университет имени В. Г. Короленко по специальности "педагогика и методика среднего образования".
  • В 2020 году получил степень магистра публичного управления и администрирования в Харьковском региональном институте НАГУ при Президенте Украины.

Карьера

Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности государственного налогового инспектора, впоследствии работал в частном секторе.

С 2004 г. находится на государственной службе. Работал в Диканском районном совете, где прошел путь от технического работника до главного специалиста, а с 2016 по 2021 год возглавлял аппарат Диканской РГА.

В июне 2021 был назначен первым заместителем председателя Миргородской РГА, а с января 2023 возглавляет Миргородскую районную государственную администрацию.

Кроме того, с 2020 года является депутатом Диканского поселкового совета восьмого созыва и возглавляет фракцию партии "Слуга Народа".

За свою деятельность Виталий Дякивныч был награжден отличием Президента Украины "За оборону Украины" (2022), а в октябре 2024 получил памятный нагрудный знак от командующего Воздушных Сил ВСУ.

Состояние

Согласно декларации за 2024 год, чиновник получил 1,2 млн грн заработной платы, его жена – 317 тыс. грн. Семья владеет жилыми домами и земельными участками в Полтавской области, двумя автомобилями, а также задекларировала денежные сбережения в гривне и иностранной валюте.

Политические связи

По информации источников, Виталия Дякивныча связывают с народным депутатом Олегом Кулиничем и политической группой "Довира", которую также ассоциируют с бизнесменом и экснардепом Андреем Веревским.

Напомним, в начале нового года президент Владимир Зеленский президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в регионах. В частности, речь шла о назначении руководителей ОВА в пяти областях: Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой. По его словам, круг кандидатов уже сформирован, и окончательные решения должны быть приняты в ближайшее время.

Ранее RegioNews со ссылкой на собственные источники сообщал, что именно Дякивнич возглавит Полтавскую ОВА.

