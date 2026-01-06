Фото: Офис президента

Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении в Службе безопасности Украины и изменениях в составе СНБО

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства, передает RegioNews.

Александр Поклад назначен первым заместителем главы СБУ, Андрей Тупиков – заместителем главы СБУ, а Денис Килимник – заместителем главы СБУ и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

В то же время президент уволил Сергея Андрущенко с должности первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра, а также заместителя главы СБУ Сергея Наумюка и начальника Департамента военной контрразведки Александра Дубровина.

Кроме того, Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Буданова Кирилла Алексеевича – Руководителя Офиса Президента Украины", – говорится в указе.

В то же время из состава Совета вывели начальника Главного управления разведки Олега Иващенко.

Напомним, 5 января Василий Малюк заявил, что уходит с должности главы Службы безопасности Украины. Исполнять обязанности главы СБУ будет начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара.