Зеленский сменил руководителей четырех областных военных администрации
В Украине сменили руководителей четырех ОВА
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующие указы президента Украины.
Винницкая область
"Назначить Заболотную Наталью Михайловну главой Винницкой облгосадминистрации", – говорится в указе.
Днепропетровская область
"Назначить Ганжи Александра Александровича главой Днепропетровской областной государственной администрации", – говорится в указе.
Полтавская область
"Назначить Дьяковнича Виталия Анатольевича главой Полтавской областной государственной администрации", – говорится в указе.
Черновицкая область
"Назначить Осипенко Руслана Ивановича главой Черновицкой облгосадминистрации", – говорится в указе.
Ранее мы сообщали, что Кабмин согласовал назначение Дьяковнича руководителем Полтавской ОВА.
Напомним, в начале нового года президент Зеленский анонсировал кадровые изменения в регионах.