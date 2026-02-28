Депутат от "Слуги народа", которого пытались мобилизовать в Днепре, обвинил ТЦК в похищении людей

иллюстративное фото: из открытых источников

Народный депутат Роман Кателов дал разъяснение по поводу ситуации, которая произошла вчера между ним и сотрудниками ТЦК

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В моем городе меня остановили сотрудники ТЦК. Должность быстро разошлась и вызвала резонанс. Причина ясна: один из сотрудников в балаклаве держал руку за спиной на оружии и фактически угрожал мне, потому что я не проявлял агрессии, а требовал только соблюдения закона. Это не первый подобный случай. Я не скрываюсь, постоянно нахожусь в городе и регулярно сталкиваюсь с такими эпизодами. Иногда все происходит корректно: присутствует полиция с бодикамерой, проверка документов – и все. Но чаще ко мне подходят люди в масках, без полиции и без фиксации, требуя документы "для проверки", – говорится в сообщении.

По словам нардепа, после принятия закона о мобилизации ситуация заметно поменялась. Случаев откровенного произвола стало больше.

"Я вызываю полицию, фиксирую нарушения, но не всегда довожу заявления до конца – понимая чувствительность темы и не желая раскачивать ситуацию. Но всему есть предел. Когда среди бела дня люди в масках хватаются за оружие и отказываются снять маску по законному требованию – молчать нельзя", – пишет Каптелов.

По его мнению, это не уведомление, не правовая процедура, а выглядит "как похищение людей на улице".

"Скажу честно: среди моих коллег есть те, кого силой затягивали в автобусы, применяли силу, унижали. Но это не выносилось в публичное поле", – добавляет депутат.

Напомним, 27 февраля в Днепре пытались мобилизовать народного депутата от "Слуги народа" и угрожали ему оружием. Речь идет о Романе Каптелове.