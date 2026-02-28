09:38  28 февраля
РФ атаковала железнодорожную станцию на Днепропетровщине
21:15  27 февраля
На Львовщине аферист похитил более 2 миллионов у родственников пропавшего военного
20:48  27 февраля
Россия создала угрозу гуманитарной катастрофы в Донецкой области
28 февраля 2026, 09:18

Депутат от "Слуги народа", которого пытались мобилизовать в Днепре, обвинил ТЦК в похищении людей

28 февраля 2026, 09:18
иллюстративное фото: из открытых источников
Народный депутат Роман Кателов дал разъяснение по поводу ситуации, которая произошла вчера между ним и сотрудниками ТЦК

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В моем городе меня остановили сотрудники ТЦК. Должность быстро разошлась и вызвала резонанс. Причина ясна: один из сотрудников в балаклаве держал руку за спиной на оружии и фактически угрожал мне, потому что я не проявлял агрессии, а требовал только соблюдения закона. Это не первый подобный случай. Я не скрываюсь, постоянно нахожусь в городе и регулярно сталкиваюсь с такими эпизодами. Иногда все происходит корректно: присутствует полиция с бодикамерой, проверка документов – и все. Но чаще ко мне подходят люди в масках, без полиции и без фиксации, требуя документы "для проверки", – говорится в сообщении.

По словам нардепа, после принятия закона о мобилизации ситуация заметно поменялась. Случаев откровенного произвола стало больше.

"Я вызываю полицию, фиксирую нарушения, но не всегда довожу заявления до конца – понимая чувствительность темы и не желая раскачивать ситуацию. Но всему есть предел. Когда среди бела дня люди в масках хватаются за оружие и отказываются снять маску по законному требованию – молчать нельзя", – пишет Каптелов.

По его мнению, это не уведомление, не правовая процедура, а выглядит "как похищение людей на улице".

"Скажу честно: среди моих коллег есть те, кого силой затягивали в автобусы, применяли силу, унижали. Но это не выносилось в публичное поле", – добавляет депутат.

Напомним, 27 февраля в Днепре пытались мобилизовать народного депутата от "Слуги народа" и угрожали ему оружием. Речь идет о Романе Каптелове.

25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
РФ атаковала железнодорожную станцию на Днепропетровщине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
