Верховна Рада 13-14 січня розгляне кадрові зміни в уряді – Железняк

Про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, 13 січня заплановано розгляд питань звільнення низки високопосадовців. Серед них:

Денис Шмигаль – з посади у Міністерстві оборони,

– з посади у Міністерстві оборони, Михайло Федоров – з посади у Міністерстві цифрової трансформації,

– з посади у Міністерстві цифрової трансформації, Василь Малюк – з посади голови СБУ.

14 січня у парламенті планують призначення на вакантні посади. За прогнозом Железняка, Денис Шмигаль може стати Першим віце-міністром енергетики, Михайло Федоров – Міністром оборони

На посаду Міністра юстиції розглядають кандидатуру одного з двох претендентів – Маслова або Мудрої.

На голову Фонду державного майна, ймовірно, призначать Наталуху.

Окремо Железняк уточнив, що кандидатуру Євгенія Хмари наразі не подають на призначення головою СБУ.

Як відомо, Хмару призначили тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський змінив керівників чотирьох обласних військових адміністрації. Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську та Чернівецьку області

Раніше RegioNews повідомляв про те, що Кабмін погодив призначення Дяківнича керівником Полтавської ОВА.

