09 січня 2026, 08:40

Верховна Рада 13-14 січня розгляне кадрові зміни в уряді – Железняк

09 січня 2026, 08:40
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Верховна Рада України планує 13-14 січня розглянути пакет кадрових рішень, пов'язаних із урядовими відставками та призначеннями

Про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, 13 січня заплановано розгляд питань звільнення низки високопосадовців. Серед них:

  • Денис Шмигаль – з посади у Міністерстві оборони,
  • Михайло Федоров – з посади у Міністерстві цифрової трансформації,
  • Василь Малюк – з посади голови СБУ.

14 січня у парламенті планують призначення на вакантні посади. За прогнозом Железняка, Денис Шмигаль може стати Першим віце-міністром енергетики, Михайло Федоров – Міністром оборони

На посаду Міністра юстиції розглядають кандидатуру одного з двох претендентів – Маслова або Мудрої.

На голову Фонду державного майна, ймовірно, призначать Наталуху.

Окремо Железняк уточнив, що кандидатуру Євгенія Хмари наразі не подають на призначення головою СБУ.

Як відомо, Хмару призначили тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський змінив керівників чотирьох обласних військових адміністрації. Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську та Чернівецьку області

Раніше RegioNews повідомляв про те, що Кабмін погодив призначення Дяківнича керівником Полтавської ОВА.

Читайте також: Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє

Кабмін погодив призначення Дяківнича очільником Полтавської ОВА – місцеві ЗМІ
08 січня 2026, 12:38
Президент підписав укази про кадрові зміни в СБУ та РНБО
06 січня 2026, 10:14
Кулеба може очолити розвідку або стати радником президента – РБК-Україна
05 січня 2026, 17:35
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Погрожував "зброєю": у Києві судитимуть чоловіка за пограбування таксиста
09 січня 2026, 08:56
Масована комбінована атака на Україну: РФ запустила 242 дрони і 36 ракет
09 січня 2026, 08:49
Терористичні атаки РФ роблять безпекові гарантії сумнівними
09 січня 2026, 08:38
На Львівщині затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 14-річну дівчину
09 січня 2026, 08:27
Погрожував гранатою своїй родині: на Рівненщині затримали зловмисника
09 січня 2026, 08:21
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
09 січня 2026, 08:13
У Києві та двох районах області ввели екстрені відключення світла
09 січня 2026, 08:02
На Херсонщині через обстріли загинули три людини, ще десятеро – поранені
09 січня 2026, 07:58
На Київщині після ворожої атаки рятувальники дістали з-під завалів родину
09 січня 2026, 07:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
