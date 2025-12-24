11:53  24 декабря
Укрзализныця запускает 16 дополнительных поездов на зимние праздники
11:49  24 декабря
Пожизненное заключение: в Ровно осудили мужчину за изнасилование 13-летней девочки
11:15  24 декабря
В Запорожье из реки вытащили тело женщины
24 декабря 2025, 11:45

Украина может провести референдум по мирному соглашению и выборам одновременно – Зеленский

24 декабря 2025, 11:45
Фото: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение по 20 пунктам могут вынести на утверждение Верховной Рады или на всеукраинский референдум. Также он не исключил возможности проведения выборов одновременно с референдумом

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова главы государства во время общения с журналистами, передает RegioNews.

Зеленский отметил, что соглашение может быть одобрено либо парламентом, либо путем всеукраинского референдума в формате ответа "да" или "нет".

Президент также уточнил, что референдум по окончательному мирному соглашению, которое закрепит завершение войны, возможен только при условии полного прекращения огня. Для его подготовки и проведения, по словам Зеленского, необходимо не менее 60 дней режима тишины.

Как известно, Центральная избирательная комиссия впервые с 2022 года возобновила работу "Государственного реестра избирателей". Это решение, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, открывает путь к подготовке возможного проведения выборов в условиях военного положения.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению выборов , если будет прекращение огня.

По данным СМИ, президент дал поручение депутатам разработать законопроект, предусматривающий возможность проведения выборов во время военного положения.

Президент США Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы . Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам , а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев и не менее 20 миллиардов гривен.

Читайте также:

