Суверенитет, Донбасс и гарантии безопасности: Зеленский раскрыл все 20 пунктов мирного соглашения

Президент Владимир Зеленский раскрыл детали 20 пунктов проекта базового документа между Украиной, США, Россией и Европой об окончании войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского на встрече с журналистами, передает RegioNews.

"Сейчас я готов обсудить драфт 20-пунктового документа, и это документ, который называется framework, базовый документ о завершении войны, политический документ между нами, Америкой, Европой и русскими", – рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это проект документа, и его пункты в процессе переговоров могут меняться.

Подтверждение суверенитета Украины. Предусматривается безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Будет создан механизм мониторинга на линии соприкосновения. Украина получит надежные гарантии безопасности. Численность ВСУ останется на уровне 800 тысяч в мирное время. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности. Если РФ вторгнется в Украину – будет военный ответ и восстановление санкций. Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории РФ – гарантии безопасности аннулируются. Если Россия откроет огонь по Украине – гарантии вступят в силу. Россия закрепит политику ненападения по отношению к Европе и Украине во всех необходимых законах. Украина станет членом ЕС в определенный срок и получит краткосрочный привилегированный доступ к европейскому рынку. Украина получит мощный пакет глобального развития, который будет определен отдельным соглашением об инвестициях и будущем процветании, охватывающий широкий спектр экономических сфер. Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления, с целью привлечения 800 миллиардов долларов. После заключения соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. Позиция Америки — речь идет о соглашении о свободной торговле с Украиной и соглашении о свободной торговле с Россией. Безъядерный статус Украины. ЗАЭС. Компромисс по этому вопросу не найден. США предлагают совместное управление между Украиной, США и русскими – три стороны получают дивиденды. США – главный менеджер. Компромисс Украины: ЗАЭС эксплуатируется совместно с США – 50 на 50. 50% произведенной энергии остается Украине, оставшиеся 50% США распределяет самостоятельно. При этом ЗАЭС, Энергодар и Каховская ГЭС должны быть демилитаризованы. Украина и РФ обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, способствующие пониманию и толерантности к разным культурам, устраняющие расизм и предвзятость. Украина внедрит правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств. Территории.Пункт не согласован и имеет несколько вариантов решения:

Вариант 1: "Стоим там, где стоим". В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях линия расположения войск на дату соглашения признается де-факто линией соприкосновения, которая будет контролироваться международными силами.

Вариант 2: Создание потенциальной свободной экономической зоны Донбасса с демилитаризацией этой зоны. Украина против отведения своих войск, но при реализации этого варианта выступает за зеркальное отведение российских войск. Этот вариант требует проведения всеукраинского референдума для ратификации соглашения.

Окончательно вопрос может быть решен на уровне лидеров государств.

15. После согласования будущих территориальных договоренностей РФ и Украина обязуются не менять эти договоренности силой.

16. Россия не будет препятствовать Украине использовать Днепр и Черное море для коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, включающее свободу судоходства и перевозок.

17. Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет. Обмен всех военнопленных, возвращение гражданских заложников, включая детей и политзаключенных, решение проблем и страданий жертв конфликта.

18. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.

19. Соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение контролироваться и гарантироваться Советом мира под председательством Трампа. За нарушения предусмотрены санкции.

20. После согласования всеми сторонами соглашение вступает в силу, полное прекращение огня немедленно.

Также предусмотрено, что Украина вынесет соглашение на ратификацию парламента или проведет всеукраинский референдум для утверждения.

Зеленский добавил, что сегодня, 24 декабря, станет известна реакция россиян на проект документа после переговоров с американской стороной.

