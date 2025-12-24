11:15  24 декабря
В Запорожье из реки вытащили тело женщины
В Киеве 20-летний парень, угрожая пистолетом, пытался ограбить кофейню
В Кировоградской области умерла 12-летняя девочка: матери сообщено о подозрении
24 декабря 2025, 10:56

Мобилизацию могут сократить или отменить: объяснение Зеленского

24 декабря 2025, 10:56
Иллюстративное фото: из открытых источников
Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания мирного соглашения между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами вопрос мобилизации может быть пересмотрен

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского на встрече с журналистами, передает RegioNews.

По словам Зеленского, возможны разные сценарии в зависимости от того, как именно будет реализовываться соглашение.

"Мобилизацию можно трансформировать или не проводить в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а может – делать частично и частично демобилизовать людей", – отметил Зеленский.

В то же время, Президент подчеркнул, что ключевой задачей остается сохранение боеспособности украинской армии и контроль над позициями.

"Самое главное – не потерять на какой-то срок войско, не потерять позиции. Это очень опасно", – подчеркнул он.

Как известно, Владимир Зеленский также раскрыл детали 20 пунктов проекта базового документа между Украиной, США, Россией и Европой об окончании войны.

Читайте также: Украина-2025: шесть главных событий, которые формировали наше будущее

