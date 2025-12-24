Мобилизацию могут сократить или отменить: объяснение Зеленского
Владимир Зеленский заявил, что в случае подписания мирного соглашения между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами вопрос мобилизации может быть пересмотрен
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского на встрече с журналистами, передает RegioNews.
По словам Зеленского, возможны разные сценарии в зависимости от того, как именно будет реализовываться соглашение.
"Мобилизацию можно трансформировать или не проводить в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а может – делать частично и частично демобилизовать людей", – отметил Зеленский.
В то же время, Президент подчеркнул, что ключевой задачей остается сохранение боеспособности украинской армии и контроль над позициями.
"Самое главное – не потерять на какой-то срок войско, не потерять позиции. Это очень опасно", – подчеркнул он.
Как известно, Владимир Зеленский также раскрыл детали 20 пунктов проекта базового документа между Украиной, США, Россией и Европой об окончании войны.
