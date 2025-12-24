Україна може провести референдум щодо мирної угоди і вибори одночасно – Зеленський

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що мирну угоду з 20 пунктів можуть винести на затвердження Верховної Ради або на всеукраїнський референдум. Також він не виключив можливість проведення виборів одночасно з референдумом

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова глави держави під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

Зеленський зазначив, що угода може бути схвалена або парламентом, або шляхом всеукраїнського референдуму у форматі відповіді "так" чи "ні".

Президент також уточнив, що референдум щодо остаточної мирної угоди, яка закріпить завершення війни, можливий лише за умови повного припинення вогню. Для його підготовки та проведення, за словами Зеленського, необхідно щонайменше 60 днів режиму тиші.

Як відомо, Центральна виборча комісія уперше з 2022 року відновила роботу "Державного реєстру виборців". Це рішення, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, відкриває шлях до підготовки можливого проведення виборів в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до проведення виборів, якщо буде припинення вогню.

За даними ЗМІ, президент дав доручення депутатам розробити законопроєкт, який передбачає можливість проведення виборів під час воєнного стану.

Президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців та щонайменше у 20 мільярдів гривень.

