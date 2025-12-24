11:53  24 грудня
Укрзалізниця запускає 16 додаткових поїздів на зимові свята
24 грудня
Довічне увʼязнення: у Рівному засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки
24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
24 грудня 2025, 11:45

Україна може провести референдум щодо мирної угоди і вибори одночасно – Зеленський

24 грудня 2025, 11:45
Фото: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський заявив, що мирну угоду з 20 пунктів можуть винести на затвердження Верховної Ради або на всеукраїнський референдум. Також він не виключив можливість проведення виборів одночасно з референдумом

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова глави держави під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

Зеленський зазначив, що угода може бути схвалена або парламентом, або шляхом всеукраїнського референдуму у форматі відповіді "так" чи "ні".

Президент також уточнив, що референдум щодо остаточної мирної угоди, яка закріпить завершення війни, можливий лише за умови повного припинення вогню. Для його підготовки та проведення, за словами Зеленського, необхідно щонайменше 60 днів режиму тиші.

Як відомо, Центральна виборча комісія уперше з 2022 року відновила роботу "Державного реєстру виборців". Це рішення, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, відкриває шлях до підготовки можливого проведення виборів в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до проведення виборів, якщо буде припинення вогню.

За даними ЗМІ, президент дав доручення депутатам розробити законопроєкт, який передбачає можливість проведення виборів під час воєнного стану.

Президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців та щонайменше у 20 мільярдів гривень.

Читайте також:

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
