23 декабря 2025, 18:25

ЦИК начала подготовку к выборам

23 декабря 2025, 18:25
иллюстративное фото: из открытых источников
Центральная избирательная комиссия впервые с 2022 года возобновила работу «Государственного реестра избирателей»

Как передает RegioNews, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Как и обещал, буду информировать общество о подготовке к возможному проведению выборов в условиях военного положения. Сегодня, впервые за время полномасштабного вторжения, постановлением ЦИК была возобновлена работа "Государственного реестра избирателей", – написал он в Телеграмме.

По его словам, соответствующее постановление ЦИК принял во вторник, 23 декабря.

Это решение открывает путь к подготовке возможного проведения выборов в условиях военного положения.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в парламенте формируется рабочая группа для "скорой проработки вопроса проведения возможных выборов" президента Украины во время военного положения.

23 декабря 2025
